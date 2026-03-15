Instituto Vaca Muerta: la decisión estratégica para que los neuquinos lideren el desarrollo energético del país

Se estima que la actividad petrolera requerirá 17.000 nuevos trabajadores hacia 2030. Qué áreas del conocimiento apunta a calificar. El rol de la articulación público-privada.

Neuquén decidió anticiparse al crecimiento que generará Vaca Muerta con una estrategia clara : formar a los trabajadores que necesita la industria energética y garantizar que esas oportunidades laborales queden en manos neuquinas . Esa visión se concretó en el Instituto Vaca Muerta , un centro de formación técnica que funciona en el Polo Científico Tecnológico de la ciudad y que es resultado del trabajo conjunto entre el intendente Mariano Gaido , el gobernador Rolando Figueroa y la empresa YPF, la principal compañía energética del país que conduce Horacio Marín .

A partir de esta articulación entre la Municipalidad, Provincia y sector privado, la capital neuquina puso en marcha un modelo de formación directamente vinculado con las necesidades de la industria del Oil & Gas. El objetivo es preparar técnicos y trabajadores que puedan incorporarse rápidamente a una actividad que se proyecta como uno de los motores económicos más importantes de la Argentina en las próximas décadas.

La iniciativa parte de una premisa clara: que el crecimiento de Vaca Muerta se traduzca en oportunidades concretas para la región y que los puestos de trabajo que genera la industria puedan ser ocupados por neuquinos y neuquinas. Para eso, Municipalidad y Provincia impulsaron un sistema de capacitación directamente vinculado con la demanda real del sector energético.

Las proyecciones de la industria muestran con claridad la magnitud de este desafío. Según estimaciones del sector, el desarrollo de Vaca Muerta demandará alrededor de 17.000 nuevos trabajadores hacia 2030, en distintas áreas vinculadas a la actividad petrolera y de servicios.

Frente a ese escenario, la ciudad decidió anticiparse con una política pública orientada a formar mano de obra calificada y garantizar que esas oportunidades laborales puedan ser aprovechadas por trabajadores de la región.

Durante el anuncio del proyecto, el intendente Mariano Gaido destacó el rol que tendrá la formación técnica para acompañar el crecimiento energético de la provincia. “Viene a potenciar la economía del conocimiento en la región, en la provincia y en la ciudad”, expresó.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa subrayó, durante la entrega de la llave de la ciudad al CEO de YPF: “Valoro mucho la suerte de ser gobernador cuando Mariano (Gaido) es intendente de la capital y Horacio (Marín) es presidente de YPF, porque es una nueva forma de vincular lo público y privado. Son dos personas que ven la planificación como una herramienta fundamental para la toma de decisiones”.

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El acompañamiento del gobernador fue fundamental para unir voluntades en torno a una premisa compartida: la formación de mano de obra local para que los puestos de trabajo que se generan en Neuquén, gracias a las condiciones que brindan a los distintos actores económicos, sea para los neuquinos.

Qué ofrece

El Instituto Vaca Muerta ofrece capacitaciones técnicas gratuitas orientadas específicamente a las necesidades de la industria del Oil & Gas. La oferta inicial incluye cursos en áreas clave del upstream como perforación, fractura hidráulica, producción, instrumentación, mantenimiento mecánico y eléctrico, además de seguridad operativa en yacimientos.

Las capacitaciones tienen una duración aproximada de cuatro meses y combinan formación teórica con prácticas intensivas mediante simuladores, laboratorios y experiencias en campo. El objetivo es preparar técnicos que puedan incorporarse rápidamente a la industria energética.

El acompañamiento del sector productivo también es clave para el funcionamiento del Instituto. Más de 20 empresas operadoras y de servicios vinculadas a la industria energética participan del desarrollo del proyecto, aportando experiencia técnica y colaborando en la definición de contenidos formativos alineados con las necesidades de la actividad.

Acompañamiento a estudiantes

El interés que generó el proyecto se evidenció rápidamente. Más de 13.000 personas se inscribieron para participar de las capacitaciones del Instituto Vaca Muerta.

Para facilitar el acceso a la formación, el municipio dispuso además que quienes cursen en el Instituto puedan acceder al Boleto Estudiantil Neuquino. De esta manera se garantiza el traslado de los estudiantes hacia el Polo Científico Tecnológico mediante el sistema de transporte público de la ciudad.

En paralelo, el sistema COLE amplió su cobertura hacia el sector. Con la incorporación de 36 unidades 0 km al transporte público se extendieron los recorridos para asegurar la conectividad al nuevo distrito del conocimiento.

El Instituto Vaca Muerta funciona dentro del Polo Científico Tecnológico de Neuquén, un proyecto impulsado por la Municipalidad para integrar conocimiento, innovación, formación técnica y desarrollo productivo en un mismo espacio.

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Actualmente el Polo cuenta con dos naves construidas. La primera está destinada a empresas y proyectos de base tecnológica, mientras que la segunda nave —inaugurada en 2025— es el edificio donde funciona el Instituto Vaca Muerta.

El municipio avanza además en el proceso de licitación de una tercera nave que estará orientada a investigación biomédica y al desarrollo de avances científicos vinculados al campo de la salud.

El desarrollo del Polo también contempla una fuerte articulación con el sistema universitario. En este sentido, la Municipalidad de Neuquén y el gobierno provincial firmaron un convenio para ceder tierras dentro del distrito a cuatro universidades: la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Flores y la Universidad Patagonia Argentina.

La presencia de estas instituciones permite desarrollar infraestructura académica dentro del Polo y promover proyectos de investigación vinculados a sectores estratégicos como la energía, la tecnología y la innovación.

Desarrollo tecnológico

El distrito también comienza a desarrollar un ecosistema emprendedor vinculado al desarrollo tecnológico. En ese contexto se instaló la primera startup de base tecnológica del Polo, Nubity, dedicada al desarrollo de software e infraestructura tecnológica aplicada a distintos sectores productivos, entre ellos la industria energética.

Todo este desarrollo se emplaza en el Distrito 2 de Neuquén capital, un sector de la meseta que durante décadas permaneció sin urbanización y que en los últimos años comenzó a transformarse a partir de una planificación urbana que integró infraestructura, tecnología y nuevos barrios vinculados al conocimiento.

En ese sector la Municipalidad ejecutó obras de infraestructura, pavimento, iluminación led y espacios públicos que permitieron desarrollar el barrio del Polo Tecnológico. La urbanización incluyó la pavimentación de más de 70 cuadras en el marco del plan de 3.000 cuadras de asfalto que el municipio ejecuta en toda la ciudad.

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El entorno del Polo también se complementa con nuevos espacios públicos como el parque lineal Las Bardas, un corredor verde que integra áreas recreativas, senderos y espacios de encuentro para las vecinas y los vecinos.

Con el funcionamiento del Instituto Vaca Muerta, Neuquén demuestra que tiene la capacidad de responder a una necesidad clave del desarrollo energético: formar a los trabajadores que demanda la industria y garantizar que esas oportunidades se transformen en empleo para los neuquinos y neuquinas.

La articulación entre el municipio, el gobierno provincial, YPF y el sector privado refleja una estrategia compartida para que el crecimiento de Vaca Muerta se traduzca en conocimiento, trabajo y oportunidades para toda la región. Porque si algo ha demostrado la historia neuquina es la capacidad de su gente para enfrentar desafíos y convertirlos en oportunidades: los neuquinos somos invencibles.