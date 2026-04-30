Asumió Malena Resa, la nueva intendenta de Plottier y vinculó a Bertolini con la corrupción

Tras la renuncia de Luis Bertolini, la presidenta del Concejo Deliberante de Plottier asumió el cargo del Ejecutivo.

Pasadas las 19 de este jueves, finalmente Malena Resa se convirtió en la intendenta interina de Plottier en clima marcado por la turbulencia política y judicial de los últimos días, alterado aún más con la renuncia de el ahora ex titular del Ejecutivo Luis Bertolini . El acto se realizó en la sala de conferencias de la Municipalidad de Plottier.

Minutos después, se realizó una conferencia de prensa en el salón ubicado en avenida Zabaleta 40. Tras su asunción, frente a los medios, Resa fue tajante: "Es un rol, lugar y situación que no elegimos. No es un momento de festejo. Es un momento de crisis marcado por el desorden y el atraso de la gestión pública. Marcado por la corrupción".

El intendente, Luis Bertolini , presentó su renuncia al cargo pasado el mediodía de este jueves, en medio de una escalada de tensiones políticas, acusaciones judiciales y un clima de creciente incertidumbre en la ciudad.

La decisión fue comunicada a través de una carta dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa, en la que el ahora exjefe comunal defendió su gestión, negó irregularidades y denunció una “maniobra judicial y política” en su contra.

Juicio Bertolini (15) Luis Bertolini saliendo de la Sala 12 del Poder Judicial de Neuquén tras concoer que no irá a prisión domiciliaria. Maria Isabel Sanchez

En su escrito, el intendente aseguró que su renuncia no responde a una admisión de culpa, sino a la necesidad de “defender la democracia” desde otro lugar, en medio de lo que considera un proceso irregular.

“He decidido presentar mi renuncia al cargo de intendente, decisión que no nace de la debilidad ni de la culpa, sino del profundo respeto que tengo a la voluntad popular”, sostuvo en la carta. En ese sentido, remarcó que fue electo con el 57% de los votos y cuestionó que ese respaldo “pretende ser neutralizado” mediante acciones que calificó como inéditas en la historia política de la ciudad.

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