Tensión en Plottier: el Concejo Deliberante suspendió y apartó a Luis Bertolini como intendente

La suspensión es mientras dure el proceso judicial y sin goce de sueldo. En su lugar asumirá Malena Resa, presidenta del órgano deliberativo.

En una sesión especial cargada de tensión política y mucho ruido en las afueras del edificio con protestas de vecinos, este jueves el Concejo Deliberante de Plottier aprobó por mayoría la suspensión preventiva del intendente de Plottier, Luis Bertolini.

La medida, sin goce de haberes y con carácter inmediato, marcó un hecho inédito en la historia institucional de la ciudad: es la primera vez que un jefe comunal electo por el voto popular es apartado de sus funciones por decisión del cuerpo legislativo local.

La resolución se adoptó luego de que la Justicia formulara cargos contra el intendente en el marco de una investigación por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, aunque minutos antes de esta sesión especial la jueza de garantías Carina Álvarez rechazó la prisión domiciliaria solicitada por el Ministerio Público Fiscal contra el intendente de Plottier.

concejo deliberante plottier

El proyecto aprobado se sustentó en la información remitida por la fiscal del caso, Rocío Rivero, y en la decisión de la jueza de garantías Carina Álvarez, quien dio por formalizada la imputación y habilitó un plazo de seis meses de investigación penal preparatoria.

El texto votado establece la “suspensión preventiva” de Bertolini mientras dure el proceso judicial, con el objetivo de “garantizar la transparencia” y evitar cualquier posible interferencia en la causa. Además, dispone que la medida se aplique sin percepción de haberes y que, durante ese período, la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa, asuma de manera interina al frente del Ejecutivo municipal.

Cómo fue la votación

La sesión estuvo lejos de ser un trámite. Por el contrario, expuso con crudeza las tensiones políticas y jurídicas que rodean el caso. Mientras un sector del Concejo defendió la necesidad de actuar con rapidez ante la gravedad de los hechos investigados, otro grupo cuestionó el procedimiento por considerarlo apresurado y con posibles falencias legales.

Uno de los posicionamientos más críticos fue el del único concejal que rechazó la iniciativa, Carlos Ponce, quien advirtió que se estaba avanzando “antes que la Justicia” y sin una decisión firme del Poder Judicial. “Hoy no hay una decisión del juez definitiva, no hay un auto de procesamiento. Se está haciendo una equivalencia que no corresponde”, planteó durante su intervención.

En ese sentido, recordó que la modificación del Código Procesal en 2019 introdujo diferencias entre la formulación de cargos y el auto de procesamiento, y cuestionó que se utilice la primera como argumento suficiente para una medida de esta magnitud. “Acá hay dos libros, y estamos interpretando de manera apresurada una instancia que no es definitiva”, sostuvo.

Concejo Deliberante de Plottier. Carlos Ponce, el único concejal que no apoyó la suspención.

También hizo foco en las garantías institucionales, al señalar que el proceso impulsado no respeta plenamente el derecho a defensa. “La Carta Orgánica es clara: hay procedimientos que deben cumplirse. Estamos iniciando un proceso con nulidades y actuando de la misma manera, de forma apresurada”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, el edil alertó sobre el riesgo de afectar la legitimidad del Concejo Delibertante. “No estamos ganando tiempo, estamos perdiendo legitimidad. La suspensión es una de las decisiones más graves que puede tomar este cuerpo, y creo que no estamos a la altura de las circunstancias”, expresó antes de votar en contra.

Por su parte, la concejala Dianela Huento optó por la abstención, en una postura intermedia que reflejó tanto la gravedad del caso como las dudas sobre el procedimiento.

“Hemos tomado una decisión histórica. Se está definiendo si se suspende a un intendente elegido por el voto popular, y de hacerse efectiva sería la primera vez en este Concejo”, señaló. Sin embargo, aclaró que el cuerpo no actúa como tribunal judicial: “Esto no es un juzgado. No juzgamos, lo nuestro es político, y tenemos que hacernos cargo de las consecuencias políticas”.

inicio de sesiones ordinarias del concejo deliberante de plottier 2026

Huento reconoció la gravedad de los hechos que investiga la Justicia, pero remarcó que eso no habilita a actuar sin la debida prudencia. “Nadie puede negar la gravedad de lo que se está investigando, pero antes de la urgencia está la decisión de no actuar en base a dudas”, sostuvo.

“No voy a forzar una interpretación jurídica para sostener una decisión política”. Y agregó que, en situaciones de este tipo, se requiere “la máxima prudencia institucional”.

La concejala también recordó que existe el mecanismo de un juicio político previsto en la normativa vigente abierto, como alternativa para abordar este tipo de situaciones. “Cada cuatro años la ciudadanía elige, y hay herramientas institucionales claras. No puedo tomar decisiones con dudas, por eso mi voto es la abstención”, concluyó.

Apoyo a la suspensión y críticas a la gestión

Del lado de la mayoría, fue un solo concejal el que pidió la palabra antes de votar: Paulo Scrugli, quien anunció su voto de acompañamiento a la suspensión basado en la parálisis del Ejecutivo municipal.

El concejal Scrugli apuntó directamente contra la gestión de Bertolini. “No estamos opinando sobre si se recoge la basura o no, pero es evidente que hay una falta de toma de decisiones”, planteó.

Según su mirada, la crisis política no es nueva, sino que se arrastra desde hace meses. “Hace tiempo que no sabemos quién gobierna la ciudad de Plottier. Pregúntenle a los vecinos cuando van a Catastro o al Tribunal de Faltas si tienen respuestas del Ejecutivo”, afirmó.

Para Scrugli, el Concejo debe asumir su rol sin dilaciones. “Plottier necesita gente que tome decisiones y gobierne. Tenemos que ser claros y actuar”, sostuvo antes de confirmar su voto a favor de la suspensión.