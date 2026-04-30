"Hoy no hay nada que festejar": el comunicado del Sindicato de Petroleros tras el choque fatal

Se suspendió el acto de festejo por el Día del Trabajador. El secretario general del gremio petrolero, Marcelo Rucci, expresó su dolor por la muerte "de un compañero".

Tras la suspensión del acto convocado por el Sindicato de Petroleros Privados se realizó una conferencia de prensa sobre la muerte de un trabajador petrolero.

La celebración por el Día del Trabajador prevista para este jueves en el polideportivo municipal de Rincón de los Sauces quedó empañada tras conocerse la muerte de un trabajador petrolero en un accidente de tránsito sobre la Ruta 17 , en cercanías de Sauzal Bonito.

El siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux en la que viajaba la víctima, empleado de la empresa ENSI , quien se dirigía precisamente al festejo organizado por el Sindicato de Petroleros Privados.

La trágica noticia llegó cuando cientos de trabajadores ya se encontraban reunidos en el polideportivo, lo que derivó en la suspensión inmediata de la actividad .

muerto ruta 17 petrolero

"Hoy no hay nada que festejar": el comunicado del Sindicato de Petroleros

En conferencia de prensa, el secretario general del gremio petrolero, Marcelo Rucci, expresó el profundo impacto que generó la tragedia entre los trabajadores.

“Estamos consternados por lo que sucede con un compañero que venía a un festejo. Esta era una iniciativa de los compañeros para que podamos festejar el Día del Trabajador todos juntos, los diferentes gremios. Lamentablemente sucedió lo que sucedió y, por supuesto, suspendemos el acto. Nos ponemos a disposición de la familia”, afirmó.

Rucci destacó que el encuentro había sido pensado como un espacio de unidad entre sindicatos de la actividad petrolera y sectores vinculados.

Conferencia Rucci petroleros muerto en ruta 17 Gentileza Fabián Ceballos

“Era una iniciativa muy buena, en un marco de mucho respeto entre los trabajadores. Pero hoy ya no hay nada que festejar. Es un día de mucho dolor. Más allá de qué gremio haya sido, todos nos sentimos con mucha tristeza”, agregó.

Acompañamiento de todos los gremios

En la misma línea se pronunció César Godoy, referente de UOCRA Rincón de los Sauces, quien lamentó el cambio abrupto de una jornada que estaba pensada como celebración.

“Estaba todo organizado para que sea una fiesta entre todos los trabajadores de distintos sindicatos, y la verdad que esto nos entristece. Acompañamos a la familia. Un día de festejo se tiñe por esto”, expresó.

También participaron de la conferencia Maximiliano Arévalo, representante de Petroleros Jerárquicos; Jorge Alonso, de Choferes de Camiones; y Gustavo Jure, del Sindicato de Camioneros.

Conferencia Rucci petroleros muerto en ruta 17 Gentileza Fabián Ceballos

Las organizaciones sindicales manifestaron su acompañamiento a la familia del trabajador fallecido y a sus compañeros de labor, en una jornada que pasó de la celebración al duelo en cuestión de minutos.

Cómo fue el trágico choque fatal

El trágico accidente de tránsito ocurrió este mediodía en la Ruta 17 cerca de Plaza Huincul. Los primeros datos recabados indicaron que el siniestro ocurrió en la entrada del área hidrocarburífera de Vaca Muerta conocido como meseta Buena Esperanza al cual se accede por Ruta 17. A su vez, al otro lado de la ruta, se encuentra el yacimiento Sierra Barrosa.

Respecto de la mecánica del accidente señalaron que hubo dos vehículos partícipes con al menos cinco personas heridas distribuidas dos en un Renault Clío rojo y tres en una camioneta Toyota Hilux roja.

En principio, se estableció que se produjo un choque frontal violento y la muerte del trabajador petrolero dentro de la Hilux. En tanto, se confirmó que otro petrolero que viajaba como acompañante resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.