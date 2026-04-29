Marcelo Rucci: "No me paro ni en el kirchnerismo, ni en el macrismo, ni en el mileísmo"
El líder de Fuerza Neuquina y Federal se reunió con simpatizantes y adherentes en un mitin en Añelo. "Este partido es para los trabajadores", señaló.
"Quiero formar un partido. No quiero depender más de un partido donde te ponen a dedo, donde trabajamos y trabajamos en vano", enfatizó el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci en una reunión con partidarios en barrio La Meseta de la localidad de Añelo.
El dirigente petrolero encabezó un acto al que asistieron cientos de personas para acompañarlo, durante la apertura de una nueva base, tal como se denomina a las sedes políticas de Fuerza Neuquina y Federal. Asistieron al mitin el secretario adjunto Ernesto Inal y la diputada provincial Daniela Rucci, entre otros miembros de la organización gremial petrolera.
"Yo no voy a ser candidato”, reiteró el dirigente de los petroleros. E indicó: “Vengo a decirles a ustedes que van a tener una oportunidad", planteó Rucci. Sobre el alcance del proyecto, precisó: "Este partido nace de este sindicato, pero está hecho para todos los trabajadores, para los que tienen la necesidad de trabajar y para los que quieren una oportunidad".
Sobre la coyuntura nacional, tomó distancia de los principales espacios políticos: "Yo no me paro ni en el kirchnerismo, ni en el macrismo, ni en el mileísmo. Me paro en la realidad". Y volvió a fijar la regla interna del armado: "Ninguno de nosotros va a ser candidato. El que quiera estar se lo tiene que ganar. No vamos a regalar lugares ni vamos a poner a nadie con el dedo". Recordó además que el gremio puso ambulancias a disposición de toda la comunidad: "Cuando me llaman y me piden una ambulancia, no voy a preguntar si es afiliado. Es la vida de una persona".
Autocrítica
A su turno, el secretario general adjunto Ernesto Inal puso el acento en el esfuerzo y la militancia: "Me enseñó que los sueños se cumplen, pero que nada es gratis, que hay que arremangarse, caminar y caminar y caminar para poder cumplir los sueños". Y reclamó autocrítica frente a la coyuntura: "Hay que hacer una autocrítica constructiva y salir adelante. Yo me levanto todos los días para luchar por los trabajadores que confiaron en nosotros".
Inal destacó también la incorporación de mujeres a la industria: "No es cuestión de género, sino de capacidad, y se han ganado el lugar". Aportó un dato concreto: durante los cuatro años de la actual gestión, la cantidad de mujeres en la actividad petrolera pasó de 700 a más de 5.000. Y reivindicó la capacidad de los trabajadores para ocupar lugares de decisión: "Los trabajadores también podemos. Tenemos capacidad para estar en cualquier lugar. Acá no hay mentira, acá hay hechos".
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