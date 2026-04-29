Marcelo Rucci: "No me paro ni en el kirchnerismo, ni en el macrismo, ni en el mileísmo"

"Quiero formar un partido. No quiero depender más de un partido donde te ponen a dedo, donde trabajamos y trabajamos en vano", enfatizó el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci en una reunión con partidarios en barrio La Meseta de la localidad de Añelo .

El dirigente petrolero encabezó un acto al que asistieron cientos de personas para acompañarlo, durante la apertura de una nueva base, tal como se denomina a las sedes políticas de Fuerza Neuquina y Federal. Asistieron al mitin el secretario adjunto Ernesto Inal y la diputada provincial Daniela Rucci, entre otros miembros de la organización gremial petrolera.

"Yo no voy a ser candidato”, reiteró el dirigente de los petroleros. E indicó: “Vengo a decirles a ustedes que van a tener una oportunidad", planteó Rucci. Sobre el alcance del proyecto, precisó: "Este partido nace de este sindicato, pero está hecho para todos los trabajadores, para los que tienen la necesidad de trabajar y para los que quieren una oportunidad".

Sobre la coyuntura nacional, tomó distancia de los principales espacios políticos: "Yo no me paro ni en el kirchnerismo, ni en el macrismo, ni en el mileísmo. Me paro en la realidad". Y volvió a fijar la regla interna del armado: "Ninguno de nosotros va a ser candidato. El que quiera estar se lo tiene que ganar. No vamos a regalar lugares ni vamos a poner a nadie con el dedo". Recordó además que el gremio puso ambulancias a disposición de toda la comunidad: "Cuando me llaman y me piden una ambulancia, no voy a preguntar si es afiliado. Es la vida de una persona".

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Autocrítica

A su turno, el secretario general adjunto Ernesto Inal puso el acento en el esfuerzo y la militancia: "Me enseñó que los sueños se cumplen, pero que nada es gratis, que hay que arremangarse, caminar y caminar y caminar para poder cumplir los sueños". Y reclamó autocrítica frente a la coyuntura: "Hay que hacer una autocrítica constructiva y salir adelante. Yo me levanto todos los días para luchar por los trabajadores que confiaron en nosotros".

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Inal destacó también la incorporación de mujeres a la industria: "No es cuestión de género, sino de capacidad, y se han ganado el lugar". Aportó un dato concreto: durante los cuatro años de la actual gestión, la cantidad de mujeres en la actividad petrolera pasó de 700 a más de 5.000. Y reivindicó la capacidad de los trabajadores para ocupar lugares de decisión: "Los trabajadores también podemos. Tenemos capacidad para estar en cualquier lugar. Acá no hay mentira, acá hay hechos".