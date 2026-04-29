Dos choques en menos de 15 minutos sacudieron la mañana en Neuquén: uno fue contra el tren

Antes de las 8 hubo dos fuertes siniestros en la ciudad: un choque en Saturnino Torres y Mitre y otro entre un auto y el tren.

Un accidente ocurrió en el este y el otro en el oeste de la ciudad.

Una mañana cargada de accidentes se vivió este miércoles en distintos puntos de Neuquén, con al menos dos fuertes choques registrados en pocos minutos y que generaron preocupación entre vecinos y automovilistas. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en una transitada esquina de la ciudad, donde dos vehículos colisionaron con violencia y el otro fue una colisión contra el tren del Valle.

Minutos antes de las 8, en la intersección de Saturnino Torres y Mitre , se produjo un choque entre un Chevrolet Cruze y un Chevrolet Prisma, en un hecho que, según las primeras versiones en el lugar, se habría originado por no respetar el derecho de paso.

De acuerdo a la información recabada, el Chevrolet Cruze circulaba por Mitre en sentido este-oeste, mientras que el Chevrolet Prisma avanzaba de norte a sur por Saturnino Torres. Testigos señalaron que el Prisma intentó atravesar la esquina al considerar que tenía prioridad de paso, pero el Cruze se desplazaba a alta velocidad y terminó impactándolo de lleno sobre el lateral del conductor.

La violencia del choque provocó daños de consideración en ambos rodados. El Chevrolet Cruze fue uno de los más afectados y quedó con la trompa completamente destrozada, evidencia de la fuerza con la que se produjo la colisión. En tanto, el Prisma recibió el impacto sobre uno de sus laterales, en una escena que obligó a una rápida intervención policial.

un violento impacto en una esquina y un auto contra el tren

Personal policial trabajaba esta mañana en el lugar para ordenar el tránsito, asistir a las conductoras y coordinar el retiro de los vehículos siniestrados, lo que generó demoras en la circulación de la zona durante varios minutos.

A pesar de la magnitud del impacto y de los importantes daños materiales, ambas conductoras resultaron ilesas, sin necesidad de ser trasladadas a centros de salud, según trascendió en el lugar.

Otro fuerte choque: un auto impactó contra el tren en barrio Ferroviario

Casi en simultáneo, otro siniestro vial se registró alrededor de las 7:45 en el barrio Ferroviario, sobre calle San Martín, donde un Chevrolet Corsa chocó contra una formación ferroviaria.

Por causas que aún se intentan establecer, el vehículo impactó contra el tren y sufrió daños importantes, especialmente en el sector del acompañante. Como consecuencia del golpe, el auto perdió una de sus ruedas, en una escena que también generó conmoción entre quienes transitaban por el sector a esa hora de la mañana.

Las circunstancias de este segundo hecho también son materia de investigación, mientras se busca determinar cómo se produjo la colisión con la formación ferroviaria.

Auto contra el tren

Mañana accidentada y preocupación por la seguridad vial

La presencia policial en ambos puntos buscó garantizar la seguridad, ordenar el tránsito y prevenir nuevos incidentes, mientras avanzaban las tareas para remover los vehículos involucrados, ya que ambos siniestros ocurrieron durante horario pico.

Aunque no se registraron personas heridas de gravedad y no fue necesaria la presencia del SIEN, la mañana dejó importantes daños materiales en ambos casos. En tanto, se registraron demoras en el extremo este y oeste de la ciudad.