Viento en Neuquén: ¿Hasta cuándo sigue y a cuánto llegarán las ráfagas este miércoles?

Este miércoles continuarán las ráfagas fuertes y el viento podría mantenerse con intensidad en los próximos días. El detalle del pronóstico.

Desde la noche del martes, Neuquén atraviesa una jornada marcada por intensas ráfagas de viento que se mantienen durante este miércoles. Sin embargo, se prevé una disminución en su velocidad con el correr de las horas aunque continuará presente en los próximos días.

De acuerdo con el reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), durante este miércoles 29 de abril se prevé cielo cubierto y viento fuerte, con una temperatura máxima de 19 °C y ráfagas del sudoeste que alcanzan los 76 km/h frente a vientos constantes de 55 km/h.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincide en la advertencia climática, señalando ráfagas de entre 60 y 69 km/h. por la mañana.

Hacia la noche, el panorama tenderá a estabilizarse levemente; según la AIC, el cielo continuará cubierto pero la intensidad del viento del sudoeste descenderá a 26 km/h, con ráfagas similares, mientras que la temperatura mínima se situará en los 2 °C.

viento en neuquen-07.jpg Claudio Espinoza

Viento en Neuquén: ¿Hasta cuándo sigue?

Para los próximos días en Neuquén, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa un escenario de variabilidad climática marcado por períodos de viento intenso y fluctuaciones térmicas.

Este jueves 30 de abril se espera una mejoría transitoria durante el día con cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de 22 °C, acompañada de vientos del sudoeste a 17 km/h y ráfagas de 26 km/h, aunque hacia la noche la nubosidad aumentará parcialmente y el viento se intensificará con ráfagas de hasta 60 km/h y una mínima de 6 °C.

El inicio del mes de mayo, el viernes 1, transcurrirá con cielo mayormente despejado y una máxima de 18 °C, presentándose ráfagas del sudoeste de 61 km/h que disminuirán durante una noche fría con una temperatura de -1 °C.

viento en neuquen-05.jpg Claudio Espinoza

Para el sábado 2 de mayo, se prevé una jornada diurna con cielo cubierto y una temperatura de 17 °C bajo vientos del este a 16 km/h, mientras que por la noche el cielo tenderá a despejarse con una mínima de 0 °C y ráfagas que alcanzarán los 42 km/h.

El viento continuará con fuerza durante el domingo 3 de mayo. Se registrará un marcado ascenso térmico con una máxima de 25 °C y cielo mayormente despejado, pero las condiciones desmejorarán drásticamente al finalizar el día con un ambiente ventoso, ráfagas del oeste de 89 km/h y una mínima de 7 °C.

Finalmente, el lunes 4 de mayo comenzará con una jornada mayormente despejada pero muy ventosa, con ráfagas de hasta 80 km/h y una temperatura de 18 °C, concluyendo el periodo con una noche de cielo cubierto, vientos del sudoeste a 58 km/h con ráfagas de 71 km/h y una mínima de 3 °C