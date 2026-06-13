La salud de Nicolás volvió a complicarse y su familia necesita ayuda para viajar a Neuquén

El niño de Villa La Angostura debe ser evaluado la próxima semana en Neuquén tras agravarse su cuadro. Su mamá inició una nueva colecta para cubrir los gastos.

La mamá de Nicolás, el niño de 9 años de Villa La Angostura que atraviesa un complejo tratamiento médico, volvió a pedir colaboración luego de que su estado de salud presentara una nueva complicación y deban viajar de urgencia a Neuquén capital.

Meses atrás, su mamá, Jennifer, había iniciado una colecta solidaria para reunir fondos y afrontar los gastos que implica el tratamiento de su hijo, ya que todos los años deben viajar a Buenos Aires para un tratamiento integral. Ahora, la situación volvió a cambiar y necesitan ayuda para poder trasladarse y permanecer en Neuquén mientras esperan nuevas definiciones médicas.

Según contó la madre de Nicolás, la semana pasada el niño presentó una complicación y tuvo que permanecer en observación. “Él se puede golpear o hacer un mínimo movimiento mal, incluso agacharse y hacer un poco de presión en la cabeza, y eso puede generar una reacción del tumor. Todavía no sabemos qué fue lo que pasó”, explicó.

La mujer señaló que cuentan con el informe médico, aunque todavía no tienen todas las respuestas, y que la próxima semana fueron citados en Neuquén capital para continuar con los controles. La cita está prevista para el viernes, aunque aún no le confirmaron si deberá quedarse internada junto a su hijo o cuánto tiempo tendrán que permanecer allí.

Una colecta contrarreloj

En medio de esta incertidumbre, apareció una nueva preocupación: el alojamiento. La familia esperaba que pudiera ser gestionado desde el hospital, pero aunque desde el área de gestión de pacientes ya están trabajando en eso, los trámites pueden demorar semanas.

“Yo no tengo semanas, nos quedan poquitos días”, contó la mamá de Nicolás, quien explicó que en este momento se le hace difícil afrontar sola todos los gastos. Por este motivo, la familia volvió a pedir acompañamiento de la comunidad para poder cubrir los gastos de traslado, comida y alojamiento durante la estadía en Neuquén, mientras Nicolás continúa con su tratamiento.

Nicolás enfermedad ojo

Quienes quieran acompañar a la familia de Nicolás pueden hacerlo al siguiente alias a nombre de Acosta Paola Yenifer: Jenny2802. Se trata de una cuenta de Personal Pay.

La historia de Nicolás

Nicolás atraviesa este diagnóstico desde que era bebé. A los cuatro meses, su mamá notó una pequeña protuberancia en su ojo derecho que, con el paso de los días, comenzó a empeorar hasta derivar en una serie de estudios médicos.

Con el tiempo, los especialistas determinaron que se trataba de un tumor vascular orbitario con estrabismo y ambliopía en el ojo derecho, además de una neuropatía compresiva. Por la complejidad de la zona afectada, no puede ser intervenido quirúrgicamente y requiere controles y seguimiento médico permanente.

Nicolás enfermedad ojo (1)

La familia, que tiempo después se mudó a Villa La Angostura, continúa acompañando el tratamiento de Nicolás y afrontando los gastos que implican los traslados y la atención especializada que necesita.