Festejo fatal en Neuquén: el estado de los adultos y el niño de 10 años tras la explosión que mató a un joven

El Ministerio de Salud informó la situación de las víctimas del accidente que dejó como saldo un muerto. Ocurrió luego del final del Mundial 2026.

La tragedia ocurrió este domingo por la noche en el oeste neuquino.

El Ministerio de Salud de Neuquén actualizó este lunes el estado de las tres personas que resultaron heridas en el festejo fatal del barrio Z1 , ocurrido ayer por la noche, en el sector de bardas en el oeste, a penas finalizó la final del Mundial 2026.

La explosión de un artefacto de pirotecnia de uso profesional dejó como saldo la muerte de un joven de 24 años.

Según la investigación policial, un grupo de personas manipulaba un elemento de pirotecnia profesional, que habría sido colocado en un mortero de fabricación casera, cuando se produjo una violenta explosión.

De acuerdo al parte oficial, los heridos fueron dos adultos y un menor. Respecto a los mayores lesionados, uno ya recibió el alta médica y se recupera en sus domicilio, mientras que el otro, fue trasladado al Cemin. Por otro lado, un niño de 10 años continúa internado, luego de su traslado al San Lucas. Evoluciona favorablemente y se encuentra fuera de peligro.

Atención médica y reconstrucción de un tendón

Desde el Ministerio de Salud precisaron que las tres personas heridas fueron atendidas inicialmente en el Hospital Dr. Horacio Heller. "Los heridos eran tres personas: un niño de 10 años y dos adultos", aseguraron a LM Neuquén.

Además, detallaron la atención que recibieron las víctimas. “Los dos adultos ya están en la casa. Uno tenía heridas leves, cumplió el período de observación y fue dado de alta. Al otro le realizaron la reconstrucción de un tendón en una mano, pero también ya está en su casa", informaron.

Cuál es el estado de salud del menor

Respecto del menor, explicaron que fue estabilizado en el Hospital Heller y luego derivado al Hospital Castro Rendón para continuar con su tratamiento.

"Al nene de 10 años lo estabilizó el Heller y después lo trasladaron al Castro para seguir ahí, pero está fuera de peligro", agregaron desde la cartera sanitaria.

La tragedia durante los festejos por el Mundial

El dramático episodio ocurrió este domingo por la noche en un sector de bardas del barrio Z1, en el oeste de la ciudad de Neuquén, apenas finalizó la final del Mundial 2026.

Según la investigación policial, un grupo de personas manipulaba un elemento de pirotecnia profesional, que habría sido colocado en un mortero de fabricación casera, cuando se produjo una violenta explosión.

La detonación provocó la muerte instantánea de un joven de 24 años, quien sufrió una decapitación, mientras que otras tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Heller.

Sebastián Fariña Petersen

Qué se sabe de la investigación

La Policía confirmó que el artefacto utilizado no era de venta libre, sino un elemento de uso profesional cuya manipulación está reservada a personal capacitado.

Además, indicaron que este tipo de pirotecnia está prohibida en Neuquén y que el material tendría procedencia de la provincia de Santa Fe.

La causa continúa en manos de la Fiscalía de turno, que intenta determinar cómo fue adquirido el explosivo y reconstruir con precisión las circunstancias que derivaron en una de las tragedias más impactantes registradas durante un festejo por la Selección argentina en la provincia.