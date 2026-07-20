Cómo fue el accidente fatal tras la final del Mundial 2026: manipulaban pirotecnia profesional con un mortero

La Policía aseguró que el artefacto no es de venta libre sino de uso profesional. El joven de 24 años murió decapitado tras la explosión.

Una celebración que debía ser pura alegría terminó en una tragedia sin precedentes en el oeste de Neuquén , en el sector de bardas del barrio Z1, en medio de los festejos tras la final del Mundial 2026 . Un joven de 24 años murió decapitado de manera instantánea, mientras otras tres personas -entre ellos un menor de edad- resultaron heridas tras la explosión de un artefacto de pirotecnia de extrema potencia.

El comisario inspector Juan Carlos Barroso , jefe del Departamento de Seguridad Personal, brindó detalles sobre el incidente ocurrido por la noche del domingo.

Según informó, el personal policial acudió al sector ubicado hacia el oeste, cerca de las bombas del EPAS, donde constataron la presencia de una persona fallecida y otros lesionados que fueron trasladados inicialmente al hospital Heller.

La investigación preliminar determinó que no se trataba de pirotecnia común de venta libre. Barroso explicó que el material utilizado es de uso profesional y restringido: "Este es un material de pirotecnia, no es de venta libre, tiene que estar manipulado y activado por gente capacitada", dijo, en diálogo con LU5.

El comisario detalló que estos elementos, denominados comúnmente como "cebolla" o "torta grande", poseen una "carga peligrosa" y su venta está limitada a empresas dedicadas a espectáculos públicos que siguen protocolos estrictos.

Respecto a la mecánica del accidente, Barroso señaló que la víctima y su familia habrían intentado activar el artefacto de forma precaria. "Lo que se puede adelantar es que tiene una mecha, eso se introduce en un elemento que puede ser un mortero, y había un mortero de fabricación casera", explicó el jefe policial.

Desenlace fatal

La potencia de la explosión fue devastadora. Al momento de la activación, se produjo una deflagración que impactó directamente en el joven de 24 años.

Barroso describió la gravedad del cuadro de manera cruda: "Se produce esta explosión, esta deflagración del material, lo cual le provoca una herida gravísima a una de estas personas, pero prácticamente lo decapitó".

El resto de los familiares presentes, entre los que se encontraba un menor de 13 años, sufrieron lesiones menores y se encuentran fuera de peligro. Todos fueron derivados al hospital.

La pirotecnia es ilegal en Neuquén

A pesar de que en la provincia de Neuquén rige una prohibición estricta sobre la pirotecnia, Barroso advirtió sobre la facilidad de adquisición en otras jurisdicciones y confirmó que el material secuestrado en el lugar del hecho "tiene su procedencia de Santa Fe".

"Es muy difícil controlarlo. Existe una responsabilidad, en nuestra provincia está prohibida su venta, pero en otras provincias no", admitió el comisario, agregando que el hecho de que una "familia trabajadora" tuviera acceso a este material demuestra la facilidad con la que se adquiere ilegalmente.

La justicia continúa investigando el caso para determinar con exactitud cómo se adquirió el explosivo y si existió algún desperfecto técnico en el artefacto, más allá de la imprudencia en su manipulación por personas no habilitadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).