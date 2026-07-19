Así se vivió la gran final del Mundial 2026 en pleno centro de Neuquén
Muchos se acercaron de temprano al monumento a San Martín para seguir a través de la pantalla de la Municipalidad todo lo que ocurría entre España y Argentina por la Copa del Mundo.
Cientos de neuquinos se acercaron desde temprano al monumento a San Martín, en pleno centro de la ciudad, para seguir las alternativas de la gran final entre España y Argentina en el Mundial 2026.
Grandes y chicos accedieron al predio tras pasar un fuerte operativo de seguridad dispuesto por la Policía neuquina.
Las imágenes del reportero gráfico de LM Neuquén, Claudio Espinoza, desde la zona céntrica.
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