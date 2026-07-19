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Así se vivió la gran final del Mundial 2026 en pleno centro de Neuquén

Muchos se acercaron de temprano al monumento a San Martín para seguir a través de la pantalla de la Municipalidad todo lo que ocurría entre España y Argentina por la Copa del Mundo.

Así se vive la gran final del Mundial 2026 en pleno centro de Neuquén

Así se vive la gran final del Mundial 2026 en pleno centro de Neuquén

 Claudio Espinoza

Cientos de neuquinos se acercaron desde temprano al monumento a San Martín, en pleno centro de la ciudad, para seguir las alternativas de la gran final entre España y Argentina en el Mundial 2026.

Grandes y chicos accedieron al predio tras pasar un fuerte operativo de seguridad dispuesto por la Policía neuquina.

Las imágenes del reportero gráfico de LM Neuquén, Claudio Espinoza, desde la zona céntrica.

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