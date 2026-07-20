Una broma pesada: un piloto español hizo creer a los pasajeros que Argentina había ganado el Mundial 2026

Los pasajeros argentinos vivieron en pleno vuelo una escena inesperada que desató enojo y polémica. Todo quedó grabado.

Sin acceso a transmisiones en vivo, los viajeros dependían de la información que pudiera llegar desde la cabina.

Pasajeros argentinos que estaban a bordo de un vuelo en momentos en que se disputaba la final del Mundial 2026 ante España, vivieron un momento desagradable, cuando fueron víctimas de una broma de mal gusto del piloto . Todo el momento quedó registrado y generó polémica.

Los pasajeros vivieron en pleno vuelo una escena inesperada, cuando el comandante informó que la Selección Argentina se había consagrado campeona tras ganarle a España. Pero minutos después se supo que se trataba de una broma

Sin acceso a transmisiones en vivo, los viajeros dependían de la información que pudiera llegar desde la cabina. Fue así que en un momento del vuelo, el piloto - de nacionalidad española - tomó el micrófono y realizó un anuncio que provocó una alegría y euforia inmediata.

De la euforia a la decepción: la broma de mal gusto quedó grabada

Según se escucha en un video que comenzó a circular en redes sociales, el piloto informó que la final había sido muy peleada y que ambos equipos habían dejado todo en la cancha.

“Fue un partido muy disputado hasta el final, prórroga incluida. Los equipos lo han dado todo. Pero la final del mundo, lamentablemente, solo la puede ganar uno”, arrancó diciendo el piloto ante la escucha expectante de los pasajeros.

“Queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”, dijo por altoparlantes.

Pero la celebración duró apenas unos minutos, ya que después de los gritos, aplausos y festejos ante la supuesta consagración de la Selección argentina, comenzó a trascender que España había derrotado a Argentina por 1 a 0 en el tiempo suplementario y se había quedado con el trofeo.

Pasados estos primeros segundos de celebración, el propio piloto del vuelo finaliza su comunicado, aclarando que quien ganó verdaderamente el Mundial de fútbol 2026: "Porque España ha ganado el Mundial", aseguró.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales como X, TikTok, Instagram y Facebook, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Video: no pudo tolerar la derrota de la Selección argentina y destrozó el televisor

Un hombre de Gobernador Gregores, Santa Cruz, sacó a la calle su Smart TV y lo hizo trizas contra el suelo. Vecinos registraron el insólito momento.

La caída por 1 a 0 de la Selección argentina frente a la de España en la final del Mundial 2026 fue demasiado para un hombre de Gobernador Gregores, una ciudad de algo más de 5.000 habitantes ubicada en el centro de la provincia de Santa Cruz.

En medio de la desazón por la derrota del equipo de Lionel Messi y Lionel Scaloni en tiempo suplementario, el vecino salió a la calle cargando su smart TV y empezó a destrozar el televisor a golpes contra el suelo, ante la estupefacta mirada de los ocasionales testigos que también habían salido a compartir su tristeza.

El hombre, incluso, tuvo el cuidado de evitar las veredas nevadas de Gobernador Gregores e ir hasta el medio de la calle que había sido despejada de nieve, como para que nada interfiriera o amortiguara los golpes.

Uno de ellos registró la insólita escena de ira en un video que rápidamente circuló y se volvió viral en las redes sociales.