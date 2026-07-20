La picante publicación de Rodrigo De Paul tras el subcampeonato

La derrota en la final del Mundial 2026 sigue doliendo. Mientras el país atraviesa el duelo por la caída ante España , las voces del plantel empiezan a asomarse para poner en palabras lo que sienten. Una de las más esperadas fue la de Rodrigo De Paul , volante emblemático de la Scaloneta y uno de los principales referentes del equipo.

El surgido Racing utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que, en cuestión de minutos, se convirtió en uno de los más comentados de la jornada. Y aunque la tristeza atraviesa cada palabra, De Paul eligió no quedarse en el lamento y salir a marcar la cancha.

"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", arrancó el volante, en una frase que ya resuena como un reconocimiento a la hinchada que copó las calles y las pantallas durante todo el torneo.

El vínculo con la gente, por encima del resultado

Pero De Paul no se quedó ahí. El mediocampista, que disputó su segundo Mundial y fue titular en la final, puso el foco en lo que realmente importa para esta generación: la identificación con el pueblo argentino. "Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento", escribió, en un párrafo que reivindica el legado de los campeones del mundo.

Y entonces llegó el dardo. De Paul, conocido por su personalidad frontal y su ADN de líder, apuntó contra los que esperaban la caída de la Selección: "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo".

El volante no se guardó nada: "porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo".

Fotos: Sergio Dovio

Orgullo argentino más allá de la derrota

El mensaje de De Paul, cargado de emoción y bronca contenida, cerró con una declaración que ya se convirtió en un grito de unidad: "Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO".

Las palabras del volante resonaron fuerte en las redes, donde los hinchas no tardaron en responder con mensajes de apoyo. "De Paul es el alma de este equipo", "Qué orgullo tener jugadores que sientan la camiseta así" o "Este grupo nos dio todo, más allá del resultado" son algunos de los comentarios que acompañan la publicación.

El futuro de De Paul en la Selección

Con 30 años recién cumplidos, el volante del Inter de Miami llegará al Mundial 2030 con 36 años. Su mensaje, cargado de compromiso y pertenencia, deja entrever que el "Motorcito" de la Scaloneta no tiene planes de bajarse del barco. Su liderazgo, su entrega y su carácter serán fundamentales para el recambio generacional que se viene.

Mientras el país digiere la derrota, las palabras de De Paul llegan como un recordatorio de que esta generación, más allá de los títulos, supo ganarse un lugar en el corazón del pueblo argentino. Y eso, como él mismo dijo, es algo de lo que agarrarse para transitar el momento más difícil.