Apasionado beso de Tini y Rodrigo de Paul tras el triunfo de la Selección Argentina

El emotivo reencuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en las tribunas post victoria de la Selección.

El apasionado beso de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el pase a la final de la Selección Argentina

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó múltiples postales para el recuerdo. Además de la histórica remontada frente a Inglaterra, una escena fuera del campo de juego captó la atención de los hinchas y rápidamente se volvió viral en las redes sociales: el emotivo reencuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en las tribunas del Mercedes-Benz Stadium.

Las imágenes registradas por TyC Sports mostraron a Tini Stoessel esperando a Rodrigo De Paul junto a Francesca y Bautista , los hijos del mediocampista de la Selección argentina. Durante algunos minutos, la cantante y el futbolista conversaron mientras celebraban la clasificación del equipo nacional.

En medio de ese intercambio, ambos sellaron el encuentro con un cálido beso, una escena que rápidamente comenzó a circular en X, Instagram, TikTok y otras plataformas, donde miles de usuarios reaccionaron al gesto. La presencia de Francesca y Bautista junto a la artista también fue uno de los detalles que más comentarios despertó entre los fanáticos, quienes siguieron de cerca el reencuentro tras la clasificación al encuentro decisivo del Mundial.

El momento se produjo durante una tradición habitual en las competencias internacionales. Tras el pitazo final, los futbolistas suelen acercarse a las tribunas para compartir algunos minutos con familiares, amigos y allegados que viajaron para acompañarlos durante el torneo.

Argentina jugará la final del Mundial 2026

Más allá del momento personal vivido por el mediocampista, la jornada estuvo marcada por una nueva actuación memorable de la Selección argentina. El equipo nacional consiguió revertir el marcador frente a Inglaterra con una remontada en los minutos finales y aseguró su lugar en la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará a España en busca de un nuevo título.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Mientras los festejos continuaban tanto dentro del vestuario como en las tribunas del Mercedes-Benz Stadium, el reencuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul quedó como una de las imágenes más comentadas de la celebración, reflejando la emoción que rodeó una noche inolvidable para la Albiceleste y para quienes acompañan de cerca a sus protagonistas.