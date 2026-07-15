Persecución, choque y detenidos en Neuquén: recuperaron una Amarok robada y secuestraron un revólver

El vehículo tenía pedido de secuestro por robo desde marzo. Dos sospechosos fueron demorados.

La persecució terminó con el rodado chocado contra un árbol.

Un intenso operativo policial realizado este martes en la ciudad de Neuquén terminó con la recuperación de una Volkswagen Amarok robada, el secuestro de un revólver calibre 357 Magnum y la detención de dos sospechosos , uno de ellos menor de edad.

La persecución se extendió por distintos barrios de la capital y finalizó cuando el conductor perdió el control de la camioneta e impactó contra un árbol.

El procedimiento comenzó cuando efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste, que realizaban tareas preventivas en inmediaciones de las calles Independencia y Tromen, en el barrio Villa Farrell, detectaron una Volkswagen Amarok gris ocupada por cuatro personas.

Al intentar identificarlas, los investigadores reconocieron a algunos de los ocupantes como personas vinculadas al ambiente delictivo. En ese momento, el conductor aceleró y comenzó una fuga a alta velocidad.

La persecución terminó con un fuerte choque

La persecución atravesó distintos sectores de la ciudad y continuó hasta la jurisdicción de la Comisaría 19°. Finalmente, en la intersección de Obrero Argentino y Los Nogales, en el barrio Confluencia, el conductor perdió el control del vehículo y chocó violentamente contra un árbol.

Tras el impacto, los cuatro ocupantes descendieron de la camioneta e intentaron escapar corriendo en diferentes direcciones.

Gracias a un operativo cerrojo desplegado por personal de Investigaciones, con apoyo de efectivos de la División Operativa DEMOSE, el Departamento Seguridad Metropolitana, la Comisaría 19° y la División Sustracción de Automotores, lograron detener a dos de los sospechosos.

Secuestraron un revólver listo para disparar

Durante la persecución a pie, uno de los demorados arrojó un revólver Taurus calibre 357 Magnum para intentar deshacerse del arma.

Tras las pericias realizadas por Criminalística, se constató que el revólver se encontraba en condiciones de disparo, con cinco cartuchos intactos en el tambor y una vaina servida, lo que evidenciaría que había sido utilizado previamente.

En el procedimiento también intervino la Comisión Judicial, personal de Criminalística y efectivos de la Comisaría de la Niñez y Adolescencia, ya que uno de los aprehendidos es menor de edad.

La Amarok había sido robada en marzo

Como parte de las primeras diligencias, la Volkswagen Amarok fue secuestrada para la realización de pericias y una requisa ordenada por la Fiscalía.

Los especialistas de la División Sustracción de Automotores verificaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro por robo vigente desde el 2 de marzo de 2026.

El sospechoso, mayor de edad, quedó alojado en la Comisaría Primera y a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras que la investigación continúa para identificar y detener a los otros dos ocupantes que lograron escapar tras el choque.