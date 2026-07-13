Tucumán: chocó contra un árbol, murió en el hospital y descubrieron que tenía un disparo en la espalda

La víctima tenía 18 años y su acompañante escapó tras el impacto. Ahora, la Justicia investiga un homicidio.

La víctima, identificada como Fabricio Alexander Andrade, tenía 18 años y murió en un choque que ahora es investigado como homicidio.

Un accidente vial ocurrido en San Miguel de Tucumán dio un giro inesperado tras la muerte de un joven de 18 años . Luego de que la moto impactara contra un árbol , los médicos constataron que la víctima presentaba un disparo en la espalda , un hallazgo que transformó la causa en una investigación por homicidio mientras buscan esclarecer qué ocurrió antes del choque .

Todo comenzó alrededor de las 3.20 de la madrugada de este domingo, luego de que personal policial de la Comisaría Tercera recibió el aviso de un accidente en la intersección de Libertad y Lamadrid , en el corazón de La Ciudadela . Según confiaron fuentes judiciales, la víctima identificada como Fabricio Alexander Andrade perdió el control de su motocicleta e impactó contra un árbol.

Rápidamente, Andrade fue trasladado de urgencia al hospital Ángel C. Padilla . Sin embargo, mientras era asistido, los médicos advirtieron que presentaba un orificio en la espalda compatible con una herida de arma de fuego , un hallazgo que cambió por completo el rumbo de la investigación.

Según indicaron las mismas fuentes, el disparo habría sido efectuado a corta distancia. Pese a la atención recibida, Andrade falleció poco después de su ingreso al centro asistencial.

Las cámaras de seguridad, claves para esclarecer el hecho

Tras el giro en la investigación, la causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo. Al lugar del hecho acudieron los investigadores Julieta Molé y Javier González Llonch, quienes coordinaron las tareas del ECIF para recolectar pruebas y realizar peritajes tanto en la escena del hecho como en el hospital donde fue atendida la víctima.

De acuerdo a las primeras averiguaciones y a partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona, que la motocicleta era ocupada por dos personas. Las imágenes muestran que una de ellas se retiró del lugar tras el choque, antes de la llegada de la Policía y de los servicios de emergencia.

Las autoridades intentan identificar a ese segundo ocupante y esclarecer las circunstancias exactas en que Andrade recibió el disparo. Los investigadores buscan determinar si la herida de arma de fuego guarda relación con el choque y reconstruir la secuencia completa de los hechos. Todas las hipótesis permanecen abiertas y la investigación continúa bajo reserva.

Las imágenes revelaron que el joven no circulaba solo: viajaba acompañado por otra persona que, tras el choque, descendió de la moto y escapó del lugar antes de que llegara la Policía y los servicios de emergencia.

Esa persona es ahora una de las principales piezas del rompecabezas que intentan reconstruir los investigadores, quienes buscan establecer qué ocurrió antes del impacto y cuál fue la secuencia que terminó con la muerte del joven.

De accidente a homicidio

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, tomó la investigación. Busca determinar si el disparo que recibió Andrade está vinculado directamente con la pérdida de control de la moto y el posterior choque.

La principal hipótesis del crimen ocurrido en Tucumán es que se trataría de un femicidio.

Hasta el momento, sin embargo, la principal hipótesis es que se trató de un homicidio y no de un simple accidente de tránsito.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en el cruce de las calles Libertad y Lamadrid, en el barrio La Ciudadela. Trabajaron en la escena peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).