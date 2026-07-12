De Zapala al corazón de la estepa: la pasión de un guía por su tierra

El guía universitario y docente de Zapala Guillermo Sánchez decidió demostrar que la inmensidad de la estepa en el centro de la provincia de Neuquén también guarda paisajes, historias y experiencias capaces de sorprender a quienes se animan a recorrerla.

Nacido y criado en Zapala, encontró desde muy pequeño en la naturaleza su lugar de pertenencia. Esa conexión lo llevó a estudiar la carrera de Guía de Turismo en la Universidad Nacional del Comahue, en San Martín de los Andes, donde también adquirió experiencia laboral en destinos consolidados como lago Lolog y Cerro Chapelco. Al finalizar sus estudios regresó a su ciudad con un objetivo claro: contribuir al desarrollo turístico de su tierra.

Hoy, además de estar al frente de En Ruta Turismo Neuquén , lleva más de una década formando nuevos profesionales como docente del Centro de Formación Profesional N° 11 , donde dicta cursos vinculados al guiado, senderismo, conservación, patrimonio y hotelería.

El impulso definitivo para su emprendimiento llegó en 2017, cuando junto a estudiantes del curso de Socorrismo y Rescate fundó la Asociación de Búsqueda y Rescate de Zapala. A partir de esa experiencia comenzaron a recorrer y abrir circuitos de trekking, brindar capacitaciones y prestar servicios de seguridad en parques de nieve, confirmando el enorme potencial turístico que ofrece el centro neuquino.

“El mayor desafío fue romper con la idea de que en la estepa no hay atractivos turísticos”, resumió Sánchez, convencido de que el paisaje estepario posee un valor escénico, geológico y cultural único cuando se lo recorre con planificación y acompañamiento profesional.

Su propuesta es la primera en ofrecer recorridos organizados por un guía universitario habilitado que reside en Zapala. Actualmente cuenta con seis circuitos que combinan senderismo, interpretación del patrimonio natural, arqueológico y paleontológico, adaptados tanto para quienes dan sus primeros pasos en la actividad como para caminantes con mayor experiencia.

Paisajes de Neuquén

Entre las opciones se encuentran el Sendero Panorámico de Michacheo, el Circuito Paleontológico y Natural, las caminatas por Laguna La Solitaria y Cerro Mesa, el Trekking de las Lagunas Ocultas, el recorrido por El Salitral, Laguna del Toro y Laguna Negra, además del ascenso al Cerro Cansino, uno de los mejores miradores naturales de la estepa central.

Cada salida busca que el visitante deje de ser un simple espectador para convertirse en protagonista del paisaje, con una experiencia basada en el turismo activo, el aprendizaje y la seguridad. Para ello, el emprendimiento proporciona bastones de trekking, cascos homologados, navegación satelital mediante GPS, botiquín de primeros auxilios, vehículo de apoyo logístico y seguro contra accidentes para todos los participantes.

La familia y el turismo

El proyecto también tiene un fuerte componente familiar. La logística, la asistencia en las excursiones, la comunicación, las relaciones de prensa y el registro audiovisual son tareas que se distribuyen entre los integrantes del equipo, fortaleciendo una iniciativa que además genera movimiento económico para comercios, transportistas y pequeños productores de la región.

Sánchez destacó además la importancia del acompañamiento del Estado provincial para fortalecer la actividad. En ese sentido, valoró la implementación del sistema Tramitur, que permitió agilizar el proceso de habilitación oficial de los prestadores turísticos, brindando un marco de mayor seguridad y confianza tanto para quienes ofrecen servicios como para los visitantes.

Con la mirada puesta en el futuro, su objetivo es consolidar los seis circuitos como una referencia del ecoturismo en el centro de la provincia y seguir demostrando que la estepa neuquina es mucho más que un paisaje para atravesar.

“Neuquén tiene una diversidad geográfica extraordinaria y un enorme potencial para desarrollar propuestas sustentables. Apostar por el turismo es apostar por el desarrollo local, el arraigo y la puesta en valor de nuestro patrimonio”, sostuvo, convencido de que cada sendero recorrido también abre nuevas oportunidades para la región.

Guillermo Sánchez se encuentra habilitado a través de la Disposición N° DI-2026-199-E. Para contactarse con “En Ruta Turismo Neuquén”, los interesados lo pueden hacer amediante el sitio web enrutaturismo.my.canva.site, por WhatsApp al 2942 600762; al correo electrónico: [email protected] y en Redes Sociales en: En Ruta Turismo Neuquén (Facebock) y enrutaneuquen (Instagram).