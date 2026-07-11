Conmoción en Las Lajas: desapareció un criancero y sus animales volvieron solos al puesto

El hombre salió a caballo el jueves y desde entonces no se supo más de él. El mal tiempo complica la búsqueda.

El criancero de Las Lajas, tiene 60 años y desapareció el jueves.

La localidad de Las Lajas y toda la zona cordillerana de la cuenca del río Agrio amanecieron este sábado conmocionadas. Desde el jueves 9 de julio por la mañana se desconoce el paradero de Rubén Quiñiñir, un criancero de 60 años muy conocido en la región, que salió de su puesto y nunca regresó.

Según pudo saber LM Neuquén de fuentes cercanas al caso, el hombre partió alrededor de las 11 desde el puesto "Santa Soledad", ubicado sobre la margen opuesta del río Agrio, aguas arriba del puente de Ruta 40. Iba montado en un caballo blanco y llevaba además una yegua baya carguera. Su destino era el puesto "El Sauce", por ruta provincial 10, a unos 35 km de Las Lajas.

La última información que se tiene es que se desplazaba con cierta desorientación física. Sin embargo, lo que encendió todas las alarmas ocurrió en la madrugada del viernes, cerca de las 5 de la madrugada los dos animales regresaron solos al puesto. Sin el jinete.

La denuncia y el operativo

Ante esta situación, su hermano Raúl Quiñiñir, de 64 años, esperó durante todo el día de ayer con la esperanza de que volviera. Al no tener novedades, radicó la denuncia recién en las últimas horas del día.

Interviene la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Zapala y la Comisaría 27 de Las Lajas, que ya emitió el pedido de oficial de ubicación y paradero.

Rubén Quiñiñir mide 1,80 mts, es de tez trigueña, contextura robusta, cabello largo enrulado con canas y ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía bombacha de gaucho color verde, campera negra con azul y sombrero negro.

Clima adverso y ayuda solidaria

El operativo de búsqueda se encuentra muy complicado. Fuentes extraoficiales indicaron que la zona está intransitable: hay mucho barro, neblina densa y nieve. Además, el río Agrio ha crecido en las últimas horas, aunque no al nivel de otras crecidas históricas.

En medio de este panorama, la comunidad empezó a organizarse. Según se supo en horas de la noche de este viernes, un grupo de motoqueros de Las Lajas que practican motocross se contactó por terceros con la policía para ofrecerse a participar del rastrillaje. El ofrecimiento ya fue puesto en conocimiento de la jefatura policial y se espera que en las primeras horas de hoy se definan las tareas en conjunto.

El primer alerta en redes

Las primeras informaciones sobre la búsqueda fueron difundidas en redes sociales por el comunicador radial Marcos Fran, de FM Caldén de Las Lajas, quien rápidamente replicó el pedido de la policía para dar mayor difusión al caso.

Desde la fuerza policial se mantiene por el momento un fuerte hermetismo respecto a los detalles del operativo que comenzará en las primeras horas del día.

Se pide colaboración

Rubén es un trabajador rural muy querido en Las Lajas. Quienes lo conozcan o puedan aportar cualquier dato sobre su paradero pueden comunicarse de manera urgente a la Comisaría 27 al teléfono (2942) 667235.

La familia y toda la comunidad esperan tener novedades pronto. Mientras tanto, el pedido es claro: si lo vio, si tiene información, aunque parezca menor, comuníquela. Cada dato puede ser clave.-