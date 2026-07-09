Ladrones sin descanso: la Policía de Neuquén recuperó un auto robado y una moto sustraída

Los procedimientos se realizaron durante los patrullajes preventivos de este 9 de Julio. Un adolescente de 15 años quedó demorado.

Mientras gran parte de la ciudad disfrutaba del feriado por el Día de la Independencia, la Policía de Neuquén desplegó distintos operativos preventivos en las calles que permitieron recuperar un automóvil con pedido de secuestro vigente.

Además, las tareas facilitaron el rastreo de una motocicleta robada y la aprehensión de un menor de 15 años .

Los operativos se realizaron en jurisdicción de las comisarías 41° del barrio Don Bosco y la unidad 18° del barrio Gran Neuquén.

Ambos procedimientos se enmarcaron dentro de los patrullajes preventivos desarrollados durante la jornada.

Recuperaron un Ford Focus robado

El primero de los procedimientos ocurrió alrededor de las 10:15 sobre calle Soldado Desconocido, donde efectivos de la División Bicipolicías de la Comisaría 41° detectaron un Ford Focus blanco estacionado en la vía pública cuyas características coincidían con un vehículo buscado por la Policía.

Tras consultar la información en el Centro de Análisis, los uniformados confirmaron que el automóvil tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría 16° del barrio San Lorenzo, en el marco de una causa por robo que investiga la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Hasta el lugar llegó el propietario del vehículo junto a personal del Departamento Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. Una vez finalizadas las actuaciones judiciales, el automóvil fue restituido a su dueño por disposición de la Fiscalía interviniente.

Un menor fue demorado y secuestraron una moto robada

Horas más tarde, cerca de las 13:30, personal de la Comisaría 18° del barrio Gran Neuquén protagonizó un segundo procedimiento que terminó con un adolescente demorado y una motocicleta recuperada.

Mientras realizaban patrullajes preventivos en la intersección de 1° de Enero y Venado Tuerto, los efectivos observaron a dos jóvenes intentando poner en marcha una motocicleta.

Al advertir la presencia policial, ambos escaparon a pie y abandonaron el rodado. Tras una breve persecución, los uniformados lograron demorar a uno de los sospechosos, un adolescente de 15 años.

Posteriormente, se secuestró de manera preventiva una motocicleta Keller Crono Classic de 110 centímetros cúbicos. Luego de las verificaciones correspondientes, se comprobó que el vehículo había sido denunciado como robado poco antes en jurisdicción de la Comisaría Primera de Neuquén capital.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar la participación del menor y dar con el segundo involucrado.