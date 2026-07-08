Neuquén celebra el Día de la Independencia con un desfile y peña: a qué hora y dónde será

Será este jueves 9 de julio y participarán escuelas, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas y agrupaciones gauchas. Los detalles.

Los neuquinos podrán celebrar este jueves un nuevo aniversario de la Independencia argentina a través de un acto central y un desfile cívico-militar organizado por el gobierno provincial junto a la Fundación Banco Provincia de Neuquén (BPN).

La celebración se llevará a cabo el jueves 9 de Julio, desde las 14:30, sobre la avenida Mitre al 200 de la ciudad de Neuquén -frente al cenotafio de Malvinas-, donde se desarrollará el tradicional desfile con la participación de instituciones civiles y militares, que comenzará a las 15.

En diálogo con Radio y Televisión del Neuquén, la presidenta de la Fundación Banco Provincia de Neuquén (BPN), Marlene Velázquez Herwitt, señaló que “el gobernador Rolando Figueroa nos encomendó la tarea de organizar la ceremonia oficial y el desfile cívico-militar en conmemoración por el Día de la Independencia”.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Banco Provincia del Neuquén, el Ejército Argentino, el ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia del Neuquén, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Municipalidad de Neuquén y centros de Veteranos y Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas.

La presidenta de la Fundación BPN convocó a todas las familias y vecinos “a concurrir a la celebración con la bandera argentina, o la camiseta, o ambas, o cualquier insignia patria que los identifique, para vivir una jornada especial, donde se conmemora un nuevo aniversario de nuestra independencia nacional, y también invitamos a los neuquinos del interior y de las distintas localidades a que puedan conectarse a través de internet y vivir a la distancia, dichos acontecimientos”.

“La organización del desfile estará a cargo de un gran equipo, que involucra tanto al Gobierno provincial como al municipio de la ciudad de Neuquén, y participarán escuelas de la ciudad, la agrupación de veteranos y héroes de Malvinas, agrupaciones gauchas, que tendrán a su cargo el tradicional cierre con jinetes y la Banda de la Policía”, agregó.

“Por otro lado, la Brigada de Montaña VI del Ejército Argentino también va a ofrecer un dispositivo para toda la familia, para que los niños puedan jugar y entretenerse con juegos y demás actividades. Además, se podrá degustar el riquísimo chocolate caliente del ejército, como siempre”, precisó.

Adelantó que “el evento no termina una vez que haya finalizado el desfile, sino que continuaremos con una gran peña para todas las las familias, para que puedan bailar y participar de un gran baile folclórico”.

Finalmente, destacó el trabajo en conjunto entre Provincia y municipio para coordinar y establecer los horarios de cortes de calles, como así también la frecuencia horaria de los colectivos que circulan por la zona del centro.