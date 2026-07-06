La tendencia secreta de Instagram que usan los jóvenes: qué son las "Finstas"

Las Finstas , que marcan un cambio en la forma de usar Instagram , son tendencia entre los jóvenes . ¿En qué consisten?

Las historias de Instagram guardan ciertas similitudes con los estados de WhatsApp ; Snapchat Stories; Facebook Stories o Messenger Day. En líneas generales, es sabido que las historias de Instagram se componen de imágenes o videos que desean compartirse y que generalmente son visibles durante 24 horas y después desaparecen. En los últimos tiempos, las Finstas se revelaron como la nueva tendencia secreta de Instagram que usan los jóvenes . ¿En qué consisten?

Cabe resaltar que, al igual que WhatsApp, Facebook o Messenger Live, Instagram es una de las redes sociales lanzadas por Meta Plataforms, el conglomerado estadounidense de tecnología con sede en California. Y lo cierto es que desde 2010 se transformó en una de las preferidas por los usuarios a la hora de publicar sus historias.

Las Finstas son perfiles alternativos en Instagram . Se tratan de cuentas más íntimas , espontáneas y menos producidas que la cuenta principal del usuario. En los últimos tiempos, las Finstas se revelaron como la nueva tendencia secreta de Instagram que usan los jóvenes .

En los últimos tiempos, las Finstas se revelaron como la nueva tendencia secreta de Instagram que usan los jóvenes.

Es así como en la Finsta aparecen los chistes internos, las fotos sin filtro y las publicaciones que sólo tienen razón de ser para un círculo reducido de amigos, mientras que en el perfil principal queda la imagen cuidada.

El término Finsta viene de Fake Instagram y, en la práctica, en Instagram esta cuenta ocupa un rol secundario y cerrado. Por ello es lógico que en la Finsta aparezcan imágenes sin filtros, situaciones cotidianas, bromas internas y publicaciones que el usuario no necesariamente subiría a su perfil principal. Estos perfiles suelen tener entre 30 y 50 seguidores y aparecen con fuerza entre jóvenes de 16 a 21 años.

¿Por qué surgieron las Finstas? Los expertos aseguran que este cambio se debe a una respuesta a la presión social dentro de las plataformas y permite a los usuarios gestionar quién ve cada contenido y decidir qué quieren mostrar fuera de los moldes habituales de las redes sociales.

¿Cómo ver una historia en Instagram sin que se den cuenta?

Según afirman los expertos en redes sociales, el mecanismo más sencillo para visualizar las historias de Instagram sin que se den cuenta es emplear el modo avión. Y la clave para conseguirlo es sencilla. Tenemos que abrir la aplicacion y dejar que se carguen los Stories en la barra superior de la pantalla principal.

Las Finstas son perfiles alternativos en Instagram. Se tratan de cuentas más íntimas, espontáneas y menos producidas que la cuenta principal del usuario.

Una vez que estemos seguros de que la información que queremos ver ya está cargada, tenemos que activar el modo avión de nuestro celular para bloquear cualquier acceso a Internet. Así, podemos aprovechar para observar las historias de Instagram que queremos curiosear antes de deshabilitar el modo avión y volver a utilizar la app como lo hacemos habitualmente.

Un dato importante para tener en cuenta es que la cuenta de cuyas historias querés chusmear de manera anónima deben ser públicas, porque Instagram protege muy bien a aquellas que son privadas.