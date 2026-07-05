Choque fatal en la Ruta 22 de Plottier: murió una joven y hay dos heridas

Un Volkswagen Gol con tres ocupantes protagonizó el choque. Una de las mujeres murió en el lugar. Las otras dos fueron trasladadas de urgencia a los hospitales.

Un fatal accidente vial se registró esta madrugada en la Ruta 22 , a la altura del kilómetro 1231, en cercanías de Vialidad Nacional en Plottier . Un Volkswagen Gol con tres ocupantes mujeres protagonizó un choque que dejó como saldo una víctima fatal.

Según confirmó el parte de la Asociación Bomberos Voluntarios de Plottier, el aviso se recibió a las 7:00 de este domingo , y de inmediato salieron hacia el lugar los móviles 25, 19 y 20 del cuartel local.

En el lugar del hecho se produjo el deceso de una de las ocupantes, que viajaba como acompañante en el vehículo, de acuerdo a la información suministrada por la entidad. Se desconoce cómo fue la dinámica del accidente fatal. A esa hora y con temperaturas bajo cero y poca visibilidad, el manejo se hace complejo.

Las otras dos mujeres fueron asistidas por ambulancias del Hospital de Plottier y del SIEN; una de ellas fue trasladada al nosocomio local, mientras que la restante debió ser derivada al hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén. Presentaban heridas de consideración. Pero estarían fuera de peligro.

El personal de Bomberos Voluntarios de Plottier debió trabajar con herramientas de extracción hidráulica para poder rescatar a la víctima fatal del interior del rodado.