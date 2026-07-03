Neuquén La Mañana LMN Streaming Así se vive en Neuquén la previa de Argentina contra Cabo Verde por el Mundial 2026

Furor en el centro capitalino antes del cruce de 16avos de final. Camisetas, pálpitos de los hinchas y comercios que cambian sus horarios para ver a la Selección. + Agregar LM Neuquen en







Así se vive en Neuquén la previa de Argentina contra Cabo Verde por el Mundial 2026

Neuquén vibra con la previa del partido de la Selección argentina por 16avos de final del Mundial 2026. El móvil del streaming LM Neuquén En Vivo, con Nacho Maccarone, recorrió este viernes el centro capitalino y encontró una ciudad que ya se preparaba para pararse frente al televisor antes de las 19 horas, cuando Argentina enfrente a Cabo Verde. Banderas, camisetas celestes y blancas y una expectativa que se palpa en cada esquina.

En las calles del microcentro neuquino, los vecinos no dudaron en tirar sus pálpitos. La mayoría apuesta por una victoria cómoda de Argentina, aunque algunos —con la cautela que impone el fútbol— prefirieron no confiarse demasiado. "Hay que ganar y pasar, después veremos", resumió con pragmatismo uno de los tantos hinchas que se cruzaron con la cámara de LMN. Las opiniones variaron en el marcador, pero coincidieron en un punto: nadie se lo pierde.

Una de las novedades que reveló la recorrida tiene impacto directo en la dinámica urbana de esta tarde: varios comercios del centro anunciarán el cierre anticipado de sus puertas entre las 18:00 y las 18:30 para que sus empleados y dueños puedan llegar a tiempo a la juntada de familia y amigos frente al televisor, por lo que el centro de la ciudad tendrá un escenario inusualmente tranquilo a la hora pico de un viernes.