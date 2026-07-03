Mariana Cifuentes: de tatuadora a ilustradora digital que retrata la identidad de Neuquén

Mariana Cifuentes transformó su pasión por el dibujo en un proyecto que retrata la identidad de Neuquén . Conocida en redes sociales como @dibujando, esta artista neuquina combina ilustración digital con producción artesanal para plasmar los paisajes, la flora y la fauna de la provincia.

"Dibujo desde siempre. Me encanta pintar también y a la ilustración digital ingresé hace poquito porque tatúo hace 4 años", contó Cifuentes. El tatuaje la llevó a utilizar tablet y descubrir un mundo completamente diferente al papel tradicional.

"Tenés la posibilidad de utilizar distintos pinceles, texturas y de corregir errores más rápido", explicó. Su cuenta de Instagram nació como una vidriera para mostrar diseños inspirados en lo que más la conmueve: los paisajes, la cultura y la provincia de Neuquén. "Son cosas que a mí siempre me llamaron la atención", afirmó. Pero la propuesta fue más allá de lo digital.

"En esta necesidad de decir me gustaría tener un sticker de esto que estoy haciendo, comencé a hacer productos también ilustrados", relató. Hoy produce libretas, stickers y postales, todo de forma artesanal. Entre sus trabajos más destacados están las "chapitas ruteras", con forma de las chapas de ruta, que ilustran distintos lugares de la provincia.

El río Limay, el soldado de Zapala, el Parque Nacional Lanín y el Torreón de Chos Malal son algunos de los sitios que plasmó desde su particular mirada. "Eso gustó un montón. Me empezaron a compartir de otros lados y a pedirme también que dibujase lugares que no son tan conocidos", recordó.

Las solicitudes llegaron desde distintos puntos de la geografía provincial. "Me han pedido de lugares del norte que no son tan conocidos, que uno por ahí va de paso", comentó Cifuentes.

La sorpresa por el impacto de su trabajo es constante. "Yo comencé para compartir lo que yo sentía y no me imaginé que iba a tener esta interacción", admitió. La gente se siente identificada con sus ilustraciones, una conexión que la impulsa a seguir retratando Neuquén desde su mirada artística y digital.

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