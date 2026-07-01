El neuquino que se propuso un reto casi imposible: meterse al río Limay todos los días del invierno

Tomás Kais lleva más de un mes sumergiéndose en aguas congeladas sin importar el clima. El método que usa para aguantar y su impensado éxito viral en las redes sociales.
Tomás Kais se propuso un desafío que pocos se animarían a cumplir: meterse al río Limay todos los días durante un año completo, sin importar el clima ni la temperatura del agua. El neuquino lleva ya 38 días consecutivos sumergiéndose en las heladas aguas del río, en un reto personal que comenzó como una prueba de constancia y terminó convirtiéndose en un fenómeno viral en redes sociales.
"Arrancó primero para ponerme a prueba a mí mismo. La idea la tuve hace un año, pero un día estaba aburrido, eran tipo 8 de la noche y dije 'hoy puede ser'", relató Kais sobre el origen de esta hazaña en el streaming LM Neuquén en vivo. Lo que comenzó como un video para sus amigos en Instagram rápidamente captó la atención de cientos de personas que ahora siguen su progreso diario.
El desafío consiste en sumergirse entre tres y cuatro minutos en el río, una tarea nada sencilla considerando las bajas temperaturas del agua patagónica. "Me intento quedar unos tres, cuatro minutos durísimos, por lo menos ahí llego, empiezo a contar y me dejo llegar", explicó el joven sobre su rutina diaria.
Para prepararse, Kais realiza una entrada en calor previa: "Siempre suelo ir a la avenida a entrenar. Ahora me estoy llevando una soguita para saltar. Bajo las pulsaciones con la respiración porque estar en calor así agitado y meterme no es lo más recomendable".
Repasá la historia en el streming de LM Neuquén en vivo
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