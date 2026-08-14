Vuelve este finde la feria con 150 emprendedores a Neuquén: lugar, hora y propuestas

Se trata de la feria Neuquén Emprende, impulsada por la Municipalidad, con una edición especial por el Mes de las Infancias.

Este sábado y domingo, de 12 a 18, vuelve Neuquén Emprende con una edición especial por el Mes de las Infancias. La feria se realizará en el Parque Jaime de Nevares y contará con la participación de 150 emprendedores y emprendedoras de la ciudad. Además, quienes se acerquen podrán disfrutar de propuestas gastronómicas locales a través de Confluencia de Sabores .

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , destacó el regreso de la propuesta y explicó que durante los meses de invierno, entre abril y julio, no se realizan ediciones de Neuquén Emprende.

Ese período, según detalló, se utiliza para desarrollar capacitaciones y proyectos formativos destinados a fortalecer a quienes forman parte del ecosistema emprendedor.

Qué es Neuquén Emprende

Neuquén Emprende es una iniciativa que reúne a emprendedores y emprendedoras de la ciudad y funciona como parte de un ecosistema que actualmente alcanza a unas 1000 personas. La feria permite que una parte de esos proyectos participe de manera presencial y pueda acercar sus productos al público.

Pero la propuesta no se limita a las jornadas de feria. El municipio también acompaña a los emprendedores mediante distintas herramientas destinadas a que puedan desarrollar y fortalecer sus proyectos.

“Son 150 emprendedores y emprendedoras que participan de un ecosistema de alrededor de 1000. Son personas de la ciudad que impulsan un proyecto propio y, cuando ese proyecto crece, genera las PyMEs que la ciudad necesita y también genera empleabilidad”, explicó Pasqualini.

Entre los espacios de acompañamiento se encuentran la Sala de Elaboración y la Sala de Elaboración sin TACC, destinadas a emprendedores que buscan certificar sus productos. El objetivo es que puedan incorporarlos al mercado neuquino y ampliar sus posibilidades de comercialización, incluso llegando a restaurantes.

Según explicó la funcionaria, algunos de los emprendimientos que atravesaron estas salas lograron obtener certificación nacional y actualmente comercializan sus productos en distintos puntos del país. De esta manera, el acompañamiento busca que los proyectos puedan avanzar desde una instancia inicial hacia nuevas oportunidades de crecimiento.

“Este es el objetivo: que cada emprendedor y emprendedora pueda crecer y fortalecer al emprendimiento neuquino”, remarcó Pasqualini.

Una feria que vuelve después del invierno

La edición especial por el Mes de las Infancias marcará el regreso de Neuquén Emprende después de la pausa de los meses de invierno. Durante ese período, el foco estuvo puesto en la capacitación y la formación, mientras que ahora la feria vuelve a ofrecer un espacio para que los emprendedores puedan mostrar sus productos.

“Estamos felices de volver con Neuquén Emprende”, expresó Pasqualini.

La funcionaria también anticipó que la propuesta continuará con nuevas ediciones todos los meses hasta marzo, por lo que la actividad retomada este fin de semana tendrá continuidad durante los próximos meses.

La convocatoria será este sábado y domingo, de 12 a 18, en el Parque Jaime de Nevares, donde los visitantes podrán recorrer los puestos de los 150 emprendedores participantes y complementar la propuesta con la gastronomía local de Confluencia de Sabores.