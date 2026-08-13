Inseguridad extrema: un club deportivo sufrió su octavo robo del año

Club Patagonia fue el blanco de un nuevo ilícito donde sustrajeron materiales, herramientas y elementos de uso cotidiano. Instalaron alarmas y cámaras de seguridad, pero no frenan los robos.

El Club ACDC Patagonia , una asociación deportiva ubicada en el oeste neuquino, sufrió su octavo robo en lo que va del año. El último ilícito sucedió ayer miércoles a la madrugada, cuando delincuentes ingresaron al predio y se llevaron materiales, herramientas y otros elementos de uso cotidiano.

Se trata de una situación persistente de inseguridad que afectó tanto al predio de fútbol como a las instalaciones de Patagonia Rugby , ubicado al frente del Club Patagonia . En el último hecho, los ladrones también se llevaron herramientas y otros objetos de las instalaciones del club de rugby.

La presidenta del Club ACDC Patagonia, Marcela Vicente en diálogo con Noticias 7 expresó: “ Esta semana sufrimos el octavo robo de lo que va del año. Nos rompieron el alambrado, nos rompieron puertas, ventanas para poder robar, pusimos alarma, pusimos cámaras y aún así seguimos sufriendo los robos”.

La dirigente del Club Patagonia explicó que ante los reiterados ilícitos, instalaron cámaras de seguridad, sistemas de alarma con monitoreo, aunque las medidas no lograron evitar nuevos ingresos.

Las canchas de la provincia volvieron a llenarse de fútbol. En Centenario, el local igualó con Patagonia 2 a 2 . gentileza clubes de neuquen

“El último robo fue ayer a la madrugada en el predio de fútbol se llevaron unos caños tubing y en Patagonia Rugby en el mismo hecho se llevaron materiales y muchas herramientas porque están en obra” indicó Vicente.

Los ladrones también robaron en el Patagonia Rugby

El impacto de los robos también alcanza al buffet concesionado dentro del predio, ya que en uno de los episodios anteriores, los sospechosos se llevaron elementos de cocina y mercadería. Entre los objetos robados en todos los episodios se encuentran carretillas, bordeadoras, palas y otras herramientas utilizadas para el mantenimiento cotidiano de las instalaciones.

“Todo lo que nos roban en los clubes es de un impacto impresionante porque nos cuesta muchísimo conseguir los materiales, que la institución crezca en infraestructura, en mejoras de las instalaciones. Entonces cuando falta algo que se usa mucho para el mantenimiento y te vas dando cuenta, uy falta tal cosa, se lo llevaron en el robo de la otra vez y así” agregó Vicente.

Para recuperar parte de los objetos robados, el Club Patagonia organiza campañas solidarias para conseguir materiales y recursos para el funcionamiento de la institución. Actualmente el Club ofrece espacios publicitarios durante los partidos, transmisiones y en sus páginas para que los comercios y empresas que quieran colaborar con la entidad deportiva.