Las 10 claves del Eclipse Solar total de este 12 de agosto: qué esperan los científicos

Este evento astronómico tan esperado podrá verse solo desde algunos países. Todo lo que hay que saber.

Los fanáticos de la astronomía podrán disfrutar este miércoles 12 de agosto de un eclipse solar total, un fenómeno donde la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y generará penumbras en pleno día. Sin embargo, no todos tendrán la posibilidad de observar este evento, ya que afectará a una parte reducida de nuestro planeta.

La franja de totalidad abarcará un recorrido geográfico sumamente privilegiado del hemisferio norte que va desde el Ártico hasta la península ibérica y el Mediterráneo . Para quienes no se encuentren en estos lugares, la NASA , observatorios astronómicos y otras instituciones científicas harán transmisiones en vivo desde sus redes para que todos los interesados puedan seguir el evento en tiempo real.

A continuación, una guía con los diez puntos más destacados para no perderse nada del evento.

Durante este evento, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando la luz por unos breves minutos.

Dónde se verá de forma total

El momento en el que la Luna cubrirá por completo al Sol se verá en plenitud en el hemisferio norte, especialmente en Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y una pequeña región del noroeste de Portugal. Mientras tanto, el fenómeno se apreciará de manera parcial desde gran parte de Canadá, el norte de Estados Unidos, la mayor parte de Europa, el noroeste de África y otras regiones cercanas al recorrido de la totalidad.

Cómo se produce

El fenómeno ocurre cuando la Luna –en su fase nueva- se coloca entre el Sol y nuestro planeta y bloquea, total o parcialmente, la luz solar. Aunque el Sol es mucho más grande que la Luna, se encuentra a una distancia mayor de la Tierra. Esta coincidencia permite que ambos cuerpos celestes parezcan tener un tamaño similar en el cielo y que, en determinadas ocasiones, el satélite pueda cubrir el disco solar.

La corona solar, el gran momento del eclipse

Durante la totalidad, al quedar bloqueado el disco solar, se hace visible a simple vista la corona solar: la atmósfera exterior del Sol compuesta por gases ionizados que forman un halo de luz blanca y filamentos magnéticos. Este manto es invisible en condiciones normales debido al brillo dominante de la estrella.

La corona solar, uno de los momentos más esperados del evento.

El anillo de diamante y las perlas de Baily

Antes y después de la cobertura completa, surgen dos efectos ópticos: el "anillo de diamante" y las "perlas de Baily". El primero aparece cuando un destello de luz atraviesa un valle lunar en el borde del disco, mientras que el segundo consiste en pequeños puntos brillantes alineados que se forman al filtrarse los rayos de luz por la rugosa topografía de la superficie lunar.

La cromosfera y las protuberancias solares

El eclipse solar total permite distinguir en sus bordes un fino halo de color rojizo conocido como la cromosfera. En esta capa atmosférica se observarán protuberancias solares, que son enormes arcos de plasma confinados por intensos campos magnéticos que se proyectan desde la superficie del Sol hacia el espacio.

Cambios en el microclima

En el paso de la luz a la penumbra, la temperatura ambiente suele caer varios grados en cuestión de minutos, mientras que la luminosidad adquiere tonalidades inusuales y la fauna reacciona ante la oscuridad adoptando comportamientos nocturnos o de repliegue.

El fenómeno en su esplendor durará entre dos minutos y dos minutos y medio.

Un momento para el análisis del clima espacial

Científicos e investigadores aprovechan el bloqueo directo de la fotosfera para analizar la estructura de la atmósfera solar. La recopilación de datos ópticos en vivo permite comparar las observaciones del campo magnético y el plasma con las simulaciones realizadas por supercomputadores para ajustar los modelos de física solar.

Desde dónde disfrutarlo mejor

Una de las claves para no perderse nada del fenómeno es elegir un punto de observación elevado y libre de obstáculos naturales, como montañas o construcciones.

Cómo ver el evento de manera segura

Aunque se trata de un fenómeno de baja luminosidad, no se recomienda verlo de forma directa debido a que no se bloquea la radiación peligrosa. Ante esta situación, se aconseja recurrir a instrumentos con filtros especiales, como anteojos o visores especialmente diseñados para estos eventos, vidrio de soldador o telescopios con filtro solar.

El primero de los tres eclipses

Este fenómeno representa la primera entrega de una trilogía astronómica única que cruzará el sudoeste de Europa en tres años consecutivos: el eclipse total de 2026, un segundo eclipse total el 2 de agosto de 2027 y un eclipse anular el 26 de enero de 2028.