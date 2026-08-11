Balacera en Centenario: disparó cerca de Policías y escapó

Los vecinos de Loma Hermosa indican que hace cuatro días que se registran disparos.

Los vecinos de Vista Hermosa aseguran que hace cuatro días que se escuchan disparos.

Una serie de disparos alteró la tarde del lunes en el barrio Vista Hermosa de Centenario , cuando un hombre que portaba un arma de fuego efectuó varios tiros en inmediaciones de las calles Cuba y Artigas . El episodio se registró cerca de las 18 del lunes 10 de agosto y no dejó personas heridas.

En ese momento, se encontraban en la zona efectivos policiales de la Zona Periferia II y ante el comienzo de la balacera, solicitaron refuerzos a los agentes de la Comisaría 52. El episodio inició un importante despliegue policial, pero el sospechoso no pudo ser atrapado.

Según informó el medio local Centenario Digital, no se registraron heridos y tampoco demorados por la balacera.

En un primer momento, los vecinos habían advertido que los disparos se habían producido cerca del centro de salud, aunque luego fue descartado. Esta versión surge porque durante los últimos cuatro días se escucharon detonaciones en distintos momentos, principalmente durante la madrugada.

Una serie de disparos alteró la tranquilidad del barrio Vista Hermosa.

Un enfrentamiento histórico entre familias

Según informaron vecinos de la zona, los disparos estarían relacionados con un enfrentamiento histórico entre familias de la zona. Aunque ellos no están relacionados con esta violenta situación, expresaron que su constante temor ante el peligro que representan los disparos y la violencia instalada en el barrio.