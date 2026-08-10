Suman nuevos buses para estudiantes que viajen al Polo Tecnológico

La Municipalidad de Neuquén proyecta trasladar a unos 6 mil estudiantes que se formen en carreras técnicas. Los detalles.

La Municipalidad de Neuquén presentó nuevos buses destinados al traslado de estudiantes secundarios al Polo Científico Tecnológico﻿.

La Municipalidad de Neuquén presentó nuevos buses destinados al traslado de estudiantes secundarios al Polo Científico Tecnológico , una iniciativa que demandó una inversión superior a los 400 millones de pesos y busca fortalecer el vínculo de los jóvenes con la tecnología, la innovación y las nuevas oportunidades de formación laboral y profesional.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini , destacó que la incorporación forma parte de una política sostenida para consolidar a Neuquén como una ciudad tecnológica y remarcó que los recursos destinados a educación deben ser entendidos como una inversión.

“Son más de 400 millones de pesos que la Municipalidad de Neuquén invierte en una población que es mayoritariamente joven. Nunca lo que está vinculado a educación es gasto, siempre es inversión ”, afirmó.

En tanto, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que los nuevos vehículos permitirán ampliar un dispositivo iniciado durante 2025 para vincular a estudiantes de escuelas públicas y privadas con la economía del conocimiento.

Los recorridos se realizan de lunes a viernes, durante los turnos mañana y tarde, y están destinados a alumnos de cuarto, quinto y sexto año.

“El objetivo es muy claro: que los alumnos puedan visitar el Polo Científico Tecnológico y comenzar a vincularse con la economía del conocimiento”, sostuvo De Giovanetti.

La funcionaria precisó que durante el año pasado participaron alrededor de 2.300 estudiantes y que, en el primer cuatrimestre de 2026, esa cifra ya fue superada. Con la incorporación de los nuevos buses, la proyección para este año es alcanzar entre 5.500 y 6.000 estudiantes.

A todo esto, Pasqualini señaló que la ciudad avanza en la diversificación de su perfil económico, sumando al desarrollo turístico una fuerte apuesta por la economía del conocimiento.

Claudio Espinoza

En ese camino, consideró fundamental que estudiantes de cuarto, quinto y sexto año puedan conocer el Polo Científico Tecnológico y acercarse a las carreras y actividades que allí se desarrollan.

“Los jóvenes tienen un rol protagónico. Empiezan a tomar contacto y tienen la oportunidad de descubrir si su carrera del futuro está vinculada con el desarrollo científico y tecnológico”, expresó.

La funcionaria recordó además otras políticas municipales dirigidas a las nuevas generaciones, entre ellas el boleto estudiantil gratuito, la entrega de kits escolares y el acompañamiento a quienes se forman en el Instituto Vaca Muerta.

También anticipó el crecimiento que continúa teniendo el distrito tecnológico, donde próximamente comenzará la construcción del tercer edificio y cuatro universidades ya cuentan con lotes destinados a futuras instalaciones.

Más oportunidades para nuestros jóvenes.



Incorporamos nuevos buses para acercar a estudiantes al Polo Científico Tecnológico y despertar vocaciones vinculadas a la tecnología, la innovación y la economía del conocimiento.



Este año proyectamos llegar a 6.000 estudiantes. pic.twitter.com/zkHLucbR49 — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) August 10, 2026

Por su parte, la senadora nacional Julieta Corroza puso en valor el trabajo conjunto entre el municipio capitalino y el gobierno de la provincia, lo cual, sostuvo, “permite potenciar las distintas políticas públicas que llevan adelante tanto la Provincia como la Municipalidad de Neuquén”.

Corroza destacó además la importancia de detectar las necesidades que surgen en el territorio para trasladarlas posteriormente al ámbito legislativo nacional.

Del mismo modo, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, resaltó la importancia de que “los jóvenes puedan conocer el Polo, que se despierten nuevas vocaciones y que puedan ver cómo impacta la tecnología en el mundo, tanto en el presente como en el futuro”.