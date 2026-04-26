Licitarán el tercer edificio del Polo Científico Tecnológico de Neuquén: los detalles de la obra

Lo anunció el intendente Gaido. Completará el proyecto original y apunta a consolidar a la ciudad como eje de la economía del conocimiento en el país.

En un contexto marcado por el crecimiento de Vaca Muerta y la expansión del sector energético, el intendente Mariano Gaido anunció el llamado a licitación pública 07/2026 para la construcción del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico Capital . La obra completará el esquema original del predio y busca consolidar a Neuquén como referencia nacional en ciencia e innovación.

“Eso es muy importante porque Neuquén va dando pasos claves en una Argentina en la que es muy difícil que el Estado realice obras”, destacó el jefe comunal.

El nuevo edificio tendrá cerca de 1.700 metros cuadrados cubiertos, con planta baja y tres niveles, y estará conectado mediante un puente peatonal con el segundo módulo. Se emplazará en el Distrito 2, sobre calles Los Ligustros y Avenida Soldi, integrándose al Parque Regional Las Bardas a través de la Plaza de las Ciencias.

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Un polo que crece con foco en ciencia, tecnología y salud

“El polo es una inversión en ciencia y tecnología, pero también en medicina. Neuquén tiene muchos investigadores relacionados a la medicina, yo quiero que se potencien”, subrayó Gaido.

El tercer módulo estará orientado a sectores estratégicos como la biomedicina, la innovación tecnológica y la infraestructura de datos. Incluirá un data center proyectado junto a la distribuidora de energía eléctrica CALF, además de laboratorios, aulas, oficinas y espacios de coworking.

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La iniciativa completa el esquema original de tres edificios interconectados, concebidos para articular el sector público, privado y académico. “El objetivo principal del proyecto es generar un espacio de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación”, explicó el intendente.

Los módulos ya en funcionamiento

Actualmente, dos edificios del Polo Científico Tecnológico ya se encuentran operativos. El primero fue desarrollado por el sector privado, a través de las empresas Ingeniería SIMA SA y Sancor Seguros, marcando el inicio del espacio con un fuerte perfil productivo e innovador.

El segundo módulo, inaugurado en 2025 y financiado con fondos municipales, cuenta con una superficie de aproximadamente 3.400 metros cuadrados. Allí funciona el Instituto Vaca Muerta, que brinda formación académica vinculada a la industria energética.

Instituto Vocacional Vaca Muerta - polo Tecnologico (4) Claudio Espinoza

“El Instituto Vaca Muerta es algo central para el desarrollo del gas y el petróleo en la provincia, y para la capacitación de la gente”, sostuvo Gaido.

El Instituto fue impulsado por la Fundación YPF y cuenta con la participación de operadoras y empresas de servicios de la cuenca neuquina, consolidándose como un espacio clave para la formación de mano de obra calificada.

Un proyecto estratégico para diversificar la economía

El anuncio del tercer edificio se realizó en marzo pasado, en el marco de la inauguración del Instituto, junto al gobernador Rolando Figueroa y al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

El jefe comunal recordó que el proyecto comenzó a gestarse durante la pandemia. “Así somos los neuquinos: corajudos. En plena pandemia decidimos avanzar con esta obra para generar oportunidades en el futuro”, afirmó.

Con un plazo de ejecución de 270 días, la obra apunta a profundizar la diversificación productiva de la ciudad. “Esta es la tercera economía de la ciudad de Neuquén: primero los hidrocarburos, luego el turismo y después la economía del conocimiento”, afirmó Gaido.

Detalles del tercer edificio y su impacto

El tercer edificio tendrá una superficie cubierta de aproximadamente 1.700 metros cuadrados y replicará la lógica constructiva del segundo módulo, con planta baja y tres niveles superiores. Su diseño contempla la conexión directa mediante un puente aéreo, que permitirá integrar funcionalmente los espacios y potenciar la interacción entre equipos de trabajo.

Uno de los ejes centrales será la instalación de un data center, proyectado en conjunto con CALF, que aportará infraestructura clave para el desarrollo digital de la ciudad. Esta incorporación permitirá fortalecer la conectividad y avanzar en la gestión de datos estratégicos a nivel local.

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El edificio también tendrá un perfil orientado a la biomedicina, con espacios destinados a la investigación científica aplicada a la salud. Se prevé la radicación de equipos interdisciplinarios enfocados en innovación médica, ampliando el horizonte del Polo más allá de la industria energética.

Además, contará con aulas, laboratorios, oficinas y áreas de coworking, pensadas para fomentar la capacitación, el desarrollo emprendedor y la vinculación entre universidades, empresas y organismos científicos.

“De este modo, en Neuquén consolidamos un modelo que integra energía, educación, ciencia e innovación, proyectándonos como un polo estratégico a nivel nacional en un escenario donde el desarrollo energético redefine oportunidades para todo el país”, concluyó el intendente.