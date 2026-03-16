En 20 fotos, así fue la inauguración del Instituto Vaca Muerta en el Polo Tecnológico

El acto en el Polo Tecnológico contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales, municipales y gremiales.

La inauguración del Instituto Vaca Muerta contó con la presencia de autoridades a nivel local, provincial y nacional.

El Instituto Vaca Muerta fue inaugurado este lunes en el Polo Tecnológico. Es resultado del trabajo conjunto entre el intendente Mariano Gaido , el gobernador Rolando Figueroa y la empresa YPF, la principal compañía energética del país que conduce Horacio Marín .

A partir de esta articulación entre la Municipalidad, Provincia y sector privado, la capital neuquina puso en marcha un modelo de formación directamente vinculado con las necesidades de la industria del Oil & Gas.

El acto contó con la presencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck; el intendente Mariano Gaido; el CEO de YPF, Horacio Marín; los diputados nacionales Nadia Márquez y Pablo Cervi; el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci; la jefa de gabinete municipal, María Pasqualini, entre otros.

El objetivo es preparar técnicos y trabajadores que puedan incorporarse rápidamente a una actividad que se proyecta como uno de los motores económicos más importantes de la Argentina en las próximas décadas.

La iniciativa parte de una premisa clara: que el crecimiento de Vaca Muerta se traduzca en oportunidades concretas para la región y que los puestos de trabajo que genera la industria puedan ser ocupados por neuquinos y neuquinas. Para eso, Municipalidad y Provincia impulsaron un sistema de capacitación directamente vinculado con la demanda real del sector energético.

La inauguración del Instituto Vaca Muerta en fotos

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