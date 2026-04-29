San Martín de los Andes es sede de un evento internacional clave en rescate vehicular y emergencias

La ciudad cordillerana es anfitriona del 3° Workshop Internacional de Rescate Vehicular y Trauma, que tendrá lugar del 29 de abril al 2 de mayo.

Más de 100 bomberos, médicos, enfermeros y personal de emergencias de todo el país participarán del 3° Workshop Internacional de Rescate Vehicular y Trauma , que se desarrollará del 29 de abril al 2 de mayo en San Martín de los Andes .

El encuentro, organizado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y la Asociación Latinoamericana de Rescate Vehicular (ALAREV), reunirá a profesionales de distintas áreas, bomberos, rescatistas, médicos y personal de salud en una capacitación intensiva con fuerte enfoque práctico y actualización tecnológica.

Las actividades teóricas se realizarán en Le Village, mientras que los ejercicios de campo tendrán lugar en el Cuartel 2 “Chiche Sassaroli”, en el barrio El Arenal, donde se simularán escenarios reales de rescate y la cancha de polo del ejército donde se llevarán ejercicios con helicóptero.

Uno de los principales atractivos será la participación de instructores internacionales provenientes de Estados Unidos, Chile, Uruguay y Argentina, quienes compartirán experiencias y técnicas de vanguardia. Entre los temas destacados se incluyen el uso de inteligencia artificial en emergencias médicas, aeroevacuación en accidentes vehiculares, factor humano en situaciones críticas, manejo inicial del trauma y técnicas de rescate en buses y camiones.

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Formación de profesionales locales

Además, 17 bomberos y bomberas de San Martín de los Andes participarán de esta importante capacitación, con la ventaja de poder acceder a formación de primer nivel sin necesidad de trasladarse a otras ciudades o países, lo que fortalece directamente la capacidad de respuesta local.

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Este tipo de capacitaciones no solo fortalecen la preparación de los equipos de respuesta, sino que consolidan a San Martín de los Andes como un punto estratégico en la formación de profesionales de emergencias a nivel nacional e internacional.