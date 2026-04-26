Un voraz incendio arrasó con una casa en San Martín de los Andes

El fuego afectó a una vivienda y un taller de reparación de lavarropas que se encontraba en el mismo terreno.

Un incendio generó grandes momentos de tensión este sábado por la mañana en la ciudad de San Martín de los Andes , cuando las llamas alcanzaron la estructura de la casa y obligó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios .

El siniestro ocurrió en el barrio Kaleuche en el lote 13, manzana 22, en la parte alta del sector. Al lugar arribaron cuatro dotaciones de bomberos, quienes constataron que la vivienda se encontraba con fuego generalizado en toda su estructura y con propagación hacia la vegetación lindera.

En el predio de la casa, de 90 metros cuadrados, también funcionaba además un taller de reparación de lavarropas, el cual resultó afectado en su totalidad por el incendio.

Al momento de comenzar el incendio, un adolescente se encontraba en el interior de la vivienda, quien logró salir por sus propios medios sin sufrir lesiones.

incendio en san martin de los andes

Luego de aproximadamente tres horas y media de intenso trabajo, Bomberos Voluntarios logró controlar el incendio y fue extinguido en su totalidad.

Según constataron, no se registraron personas heridas y las causas del siniestro se encuentran bajo investigación. En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, Proteccion Civil y una ambulancia del SIEN.

bomberos voluntarios SMA incendio

Incendio devastador en Nueva Esperanza: el fuego arrasó con cinco casillas y una familia perdió todo

Una escena de desesperación y pérdidas totales se vivió en la zona rural de Colonia Nueva Esperanza, donde un incendio de grandes dimensiones consumió varias viviendas precarias y dejó a una familia sin absolutamente nada. El hecho, que todavía es materia de investigación, generó conmoción entre los vecinos y abrió múltiples interrogantes sobre su origen.

El episodio ocurrió el lunes pasado entre las 18 y las 19 horas, en inmediaciones de las calles El Arroz y Yerba Mate, en un sector de loteos donde predominan construcciones de madera. Según relató Alberto Martínez, vecino del lote 34, el incendio comenzó cuando regresaba de trabajar y advirtió que una casilla lindera, que había sido ocupada recientemente, estaba en llamas.

De acuerdo a su testimonio, en ese lugar se había instalado hacía aproximadamente un mes una pareja joven junto a una niña de unos seis años. Esa tarde, la Policía se presentó para desalojarlos, pero la situación se tornó violenta. “No quisieron irse y prendieron fuego la casilla. El fuego empezó adentro y después se extendió hacia mi casa”, aseguró el vecino en diálogo con LU5.

Martínez contó que intentó intervenir para evitar que las llamas avanzaran, pero no pudo hacerlo. “Cuando quise apagar el fuego, nos tiraban piedras para que no nos acerquemos. No pudimos hacer nada y en cuestión de minutos se incendió todo”, explicó. Las llamas se propagaron rápidamente debido a los materiales inflamables de las construcciones.