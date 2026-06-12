"Broma pesada": un policía baleó a un compañero y fue despedido

Un video publicado por el Departamento policial de Pasadena reveló una insólita secuencia entre dos agentes, que terminó con uno de ellos herido.

Uun policía baleó a un compañero y fue despedido en Estados Unidos.

Un policía baleó a un compañero en medio de una “broma pesada” dentro del estacionamiento de una comisaría de Pasadena , en Estados Unidos . El proyectil atravesó el parabrisas de un patrullero e impactó en el hombro del otro agente. Como resultado de la investigación, el autor del disparo fue despedido de la fuerza.

La Policía de Pasadena publicó recientemente el video registrado por la cámara del tablero de un vehículo oficial, aunque el episodio ocurrió en septiembre del año pasado. Según informó el departamento, la difusión de las imágenes responde a que el caso fue clasificado como un tiroteo con participación policial .

En la grabación se observa a un patrullero que se detiene detrás de dos agentes que permanecían junto a otro vehículo dentro del estacionamiento de la dependencia policial, en California . Uno de los efectivos desenfunda rápidamente su arma y, en aparente modo de broma, apunta hacia el compañero que está sentado en el móvil antes de volver a guardarla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Breaking911/status/2065124098116612468&partner=&hide_thread=false A Pasadena police officer was shot in the shoulder by a fellow officer during what the police chief described as “unsafe, out-of-policy horseplay” involving loaded firearms. The officer later recovered. pic.twitter.com/F18v6NQMSI — Breaking911 (@Breaking911) June 11, 2026

De acuerdo con la explicación brindada por el jefe del Departamento de Policía de Pasadena, el policía que permanecía dentro del patrullero también sacó su arma reglamentaria y se produjo un disparo que atravesó el parabrisas e hirió en el hombro al otro efectivo.

"Conducta lamentable”: qué dijo el jefe de Policía

El jefe de la fuerza, Gene Harris, confirmó a ABC7 que el agente que efectuó el disparo, identificado como Roy Alatorre, fue despedido.

“No se tolerarán las bromas pesadas ni el incumplimiento de las normas de seguridad y los estándares de conducta profesional”, dijo Harris en un video difundido junto con las imágenes.

Y añadió: “Esta conducta lamentable no se ajusta a las expectativas ni a los compromisos de servicio de este departamento, y se tomarán las medidas oportunas para garantizar que nuestra cultura refleje una conducta, unos valores y un servicio adecuados a esta comunidad”.

Harris también informó que la investigación administrativa ya concluyó, aunque la investigación penal y la revisión del expediente policial todavía permanecen pendientes.

Policias Pasadena nota El policía que recibió el disparo es asistido por sus compañeros, por la lesión sufrida en el hombro.

El agente que recibió el disparo se recuperó de la lesión sufrida en el hombro y continúa trabajando en el Departamento de Policía de Pasadena. Hasta el momento no se informó si afrontará medidas disciplinarias adicionales.

“Comportamiento infantil”: la opinión del alcalde sobre el hecho

El alcalde de Pasadena, Victor Gordo, también se pronunció sobre el episodio después de la publicación del video. “Es un comportamiento infantil e inaceptable al más alto nivel por parte de estos agentes”, declaró al mismo medio estadounidense.

“A los habitantes de Pasadena, les pido disculpas por lo sucedido. Lamento que estos agentes se hayan comportado de esta manera, pero entiendo que no es aceptable y el jefe de policía me ha asegurado que no volverá a ocurrir”, agregó.