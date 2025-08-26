El sospechoso escapó a pie y era intensamente buscado. Las autoridades dijeron que estaba armado y lo calificaron como "peligroso".

Fueron a hacer un operativo y los recibieron a balazos: dos policías muertos y otro agente herido en Australia

Un operativo terminó en tragedia este martes en una pequeña localidad rural del estado de Victoria, en Australia , debido a que los diez policías que participaron del procedimiento fueron recibidos a tiros: dos de ellos murieron y otro resultó herido.

Según precisó en una rueda de prensa el comisionado de policía estatal, Mike Bush, las víctimas del incidente registrado después de las 10:30 (hora local) en Porepunkah, ciudad ubicada unos 300 kilómetros al noreste de Melbourne, fueron un detective de 59 años y un agente superior, de 35 .

En paralelo, indicó que el otro agente herido recibió un disparo , pero aclaró que estaba siendo intervenido quirúrgicamente y que su vida no corría peligro.

También aseguró que el sospechoso escapó a pie, que la situación continuaba activa y que el tirador estaba siendo intensamente buscado por las autoridades con unidades especiales, incluidos vehículos blindados, equipos tácticos camuflados y brigadas caninas.

Según se supo, el sospechoso vivía junto a su esposa y sus dos hijos. En ese sentido, la Policía indicó que no encontró indicios de que la familia haya escapado hacia el bosque con el tirador.

De todos modos, decidieron cerrar las instalaciones municipales y ordenaron el confinamiento de varias escuelas de la zona como medida preventiva ante posibles ataques, porque creen que el hombre está fuertemente armado y que es “peligroso”.

"Nunca pasa algo así. Es una situación realmente horrible", relató un vecino que vive en una casa cercana, en declaraciones a BBC.

La casa de Australia donde ocurrió el tiroteo en medio de un operativo y la cara del sospechoso, difundida por medios locales.

De acuerdo con ABC News, la policía allanó la casa del sospechoso con una orden relacionada con presuntos delitos sexuales históricos, aunque esto no fue confirmado oficialmente.

Distintos medios australianos identificaron al tirador como Dezi Freeman, de 56 años, y conocido por la Policía porque anteriormente había exteriorizado su odio hacia los agentes.

De hecho, las mismas fuentes indican que Freeman fue arrestado en 2021 en una manifestación antivacunas y antigubernamental frente al juzgado de Myrtleford, donde reclamaban la destitución del gobierno.

Las autoridades calificaron al tiroteo como “impactante”

La primera ministra de Victoria, Jacinta Allan, calificó al tiroteo como un episodio "impactante" y "absolutamente desgarrador".

“Hoy es un día trágico para nuestro estado", agregó Allan, quien realizó, además, un "doloroso recordatorio" de la labor que con frecuencia afrontan los policías.

En esa misma dirección se expresó Wayne Gatt, de la Asociación de Policía de Victoria. "Las comisarías de policía han quedado en silencio en Victoria; hay una sensación de pavor impactante y espeluznante", afirmó.

Porepunkah, ubicada en acceso a la región turística montañosa de Victoria, es conocida por sus viñedos y paisajes pintorescos, pero este martes quedó salpicada por un hecho trágico.

El comunicado oficial por la muerte de los Policías

La Asociación de Policías de Victoria emitieron un comunicado en sus redes sociales por la muerte de los agentes y manifestaron estar “devastados por el asesinato sin sentido” de sus “compañeros, colegas y queridos familiares”.

“Estos valientes oficiales fueron a trabajar hoy como lo hicieron todos los días, para proteger a la comunidad. Su dedicación a proteger la vida de otros, les costó la suya propia”, destacó la entidad.

En ese mismo sentido, manifestó que “la pérdida devastadora de nuestros miembros es difícil de comprender” y comentó que están ayudando a todos sus miembros involucrados.