Un violento choque entre una moto y un auto terminó con un joven trasladado al hospital

Ocurrió este viernes por la tarde en Plottier. Al momento de ser derivado, el motociclista presentaba un cuadro de salud delicado.

Un violento choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido durante la tarde de este viernes en Plotiter terminó con un joven gravemente herido y trasladado al hospital de la ciudad. El hecho se registró en la zona conocida como la bajada de Maida.

Si bien no hubo información oficial brindada por las autoridades policiales, los datos recabados permitieron deducir que el siniestro sucedió en la intersección de calles Pergamino y Trenque Lauquen . Por motivos que se investigan, el joven motociclista impactó contra un vehículo Volkswagen Gol Trend .

La víctima fue identificada como Víctor Paredes Rodríguez , de nacionalidad boliviana. Tras el impacto, fue asistido por personal de salud que intervino en el hecho y posteriormente fue trasladado para su atención médica.

En un primer momento, trascendió que el joven se encontraba en "estado delicado" y que no tenía entre sus prendas el celular, lo que dificultó el contacto inmediato con sus familiares. Sin embargo, horas después se confirmó que sus hermanos lograron acercarse y se encontraban acompañándolo.

choque en plottier 2

¿Cómo fue el accidente?

De acuerdo a la información preliminar, el choque ocurrió en un sector transitado de la ciudad, en una zona donde vecinos suelen advertir sobre la necesidad de circular con precaución.

En las últimas horas de este viernes no se habían difundido detalles oficiales sobre la mecánica exacta del impacto ni sobre la responsabilidad de los conductores involucrados. Tampoco trascendió información oficial sobre la evolución médica del joven.

La moto se incrustó en un auto y el conductó voló

Durante esta semana, también un auto y una moto protagonizaron un impactante choque, pero fue en inmediaciones de las calles Honduras y Santo Domingo de Centenario. Alrededor de las 21 de este último martes, una moto Zanella 150 cc impactó contra el lateral izquierdo de un Renault Kwid y quedó prácticamente incrustada en el capot en posición vertical al pavimento.

Según informó a LM Neuquén, Héctor Valdez, subcomisario de Tránsito Villa Obrera, a el siniestro vial se produjo en circunstancias en que la moto circulaba por calle Honduras con sentido norte-sur, y al llegar a calle Santo Domingo, colisionó con la parte delantera del lateral izquierdo del Kwid conducido por una mujer de 60 años que circulaba por calle Santo Domingo con dirección Oeste-Este.

choque motociclista centenario

En el lugar tuvo intervención del personal de Bomberos Voluntarios de Centenario, efectivo de la Policía como así también personal de salud.

El motociclista de 27 años se llevó la peor parte y terminó con un fuerte dolor de espalda, por lo que fue atendido por una ambulancia que dispuso su trasladado al hospital Natalio Burd de la vecina ciudad.

Afortunadamente, la División de Tránsito informó a este medio que recién iniciado este miércoles se mantuvo comunicación con la recepcionista del hospital quien afirmó que habría sido dado de alta sin lesiones de consideración.

En tanto, los efectivos realizaron las diligencias de rigor, como el control de la documentación y el control de la alcoholemia a la conductora del Renault. Los resultados fueron negativos. Además, se verificó el dominio de ambos vehículos a través de centro de análisis informando que se encontraban en regla.