Violento choque en Centenario terminó con un motociclista trasladado al hospital

Ocurrió este lunes por la noche. El siniestro fue protagonizado por un auto y una motocicleta.

Este lunes por la noche, un choque entre dos vehículos terminó con un joven gravemente herido y trasladado al hospital . El siniestro ocurrió en la localidad de Centenario e involucró a un motociclista y dos personas que circulaban en un automóvil .

El violento hecho sucedió en las inmediaciones de la Plaza del Bicentenario , en la esquina de Expedicionarios del Desierto y Avenida 11 de Septiembre, cuando un joven a bordo de su motocicleta Honda Wave 110 cc chocó contra un auto Suzuki Fun en el que iban dos jóvenes.

De acuerdo a la información difundida por el sitio Centenario Digital, el conductor del vehículo intentaba salir del estacionamiento cuando se produjo el impacto en el lateral izquierdo del auto. Como consecuencia del mismo, la ventanilla del conductor estalló.

Además, el joven motociclista, de 22 años, sufrió varios golpes, por lo que debió ser trasladado por el personal de salud hacia el Hospital Natalio Burd. Hasta el momento no se difundió el parte medico.

En el operativo trabajaron también efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera y de la Comisaría Quinta.

choque en centenario Gentileza: Centenario Digital.

Secuestro preventivo

Según la información aportada por el sitio, al momento del hecho, la plaza era escenario de un encuentro de autos “tuning” y de motos. Sin embargo, esto no impidió la rápida intervención de los servicios de emergencia.

En el lugar, estuvieron presentes también familiares de los tres jóvenes protagonistas del siniestro.

Como parte de la investigación para determinar las causas del siniestro, las autoridades policiales dispusieron el secuestro preventivo de los dos rodados involucrados y el posterior traslado a la sede del puente Centenario-Cinco Saltos.

vuelco ruta 51 Gentileza centenariodigital.com.ar

Dos vuelcos en media hora en la Ruta 51

La jornada del lunes registró además dos siniestros viales en un lapso de media hora en la Ruta Provincial 51, con un saldo de cinco heridos.

Uno de los primeros incidentes, según lo informado por el sitio Centenario Digital, ocurrió a la altura de Lindero Atravesado, en el acceso a PAE. Por circunstancias que se desconocen, el conductor de un Volkswagen Gol perdió el control y protagonizó un violento autovuelco.

Dentro del vehículo viajaban dos hombres y una mujer que, de manera inicial, fueron asistidos por otros automovilistas. Luego, se hizo presente la Policía provincial y se dispuso su traslado al hospital de San Patricio del Chañar.

vuelco ruta 51 Los dos siniestros ocurrieron sobre la Ruta Provincial 51. Gentileza centenariodigital.com.ar

Media hora después, a dos kilómetros, se produjo un segundo siniestro de mismas características. En este caso, el vehículo que volcó fue un Fiat Tipo, en el que circulaban una mujer y un hombre.

Tras los primeros auxilios, las dos personas accidentadas fueron trasladadas al hospital Natalio Burd de Centenario con el fin de realizarles una serie de estudios y comprobar el carácter de las lesiones que sufrieron.

En el lugar, intervino División Tránsito Villa Obrera de la Policía neuquina, que se encargó de llevar a cabo distintas pericias.