Mariano Gaido anunció descuentos y eliminación de tasas para el sector comercial de la ciudad

El intendente presentó un programa de beneficios económicos e impositivos. “Somos el municipio del país que mayor cantidad de tributos ha quitado”, afirmó.

El intendente de Neuquén Mariano Gaido presentó en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante un programa de beneficios económicos e impositivos dirigido al sector comercial y productivo de la capital. “Les vengo a presentar herramientas para fortalecer el pulmón económico de la ciudad”, dijo y ratificó que son propuestas que apuntan a consolidar el crecimiento sostenido que viene registrando Neuquén.

Una de las medidas centrales del paquete es la reducción del 20% en la licencia comercial para todos los comerciantes de la ciudad de Neuquén.

En este marco, Gaido ratificó que continuará con el programa “ Habilita Gratis ” y confirmó que no solo se mantendrá este beneficio, sino que quien instale un local comercial en la ciudad no pagará la licencia por 12 meses. Esta herramienta, que el año pasado se implementó con seis meses de gratuidad se amplía a seis meses más. “Quien quiera instalar un comercio en Neuquén tendrá pago cero de licencia comercial durante un año”, destacó el intendente.

Al comparar 2024 con 2025, Gaido demostró que los resultados de este programa son elocuentes: más de 1.600 comercios se instalaron en Neuquén durante el último año, un 24% más que el año anterior, una cifra que calificó como “demostración objetiva del dinamismo económico de la capital”.

Otro de los anuncios del intendente fue que "se seguirán eliminado tasas y que al sumar las que se quitaron el año pasado con las proyectadas para 2026, en total se habrán retirado 55 tasas del sistema impositivo de la ciudad". “Somos el municipio del país que mayor cantidad de tributos ha quitado”, afirmó.

Recordó que entre las tasas suprimidas en 2025 se encuentran: plan forestal habitacional y la tasa de residuos voluminosos comerciales “que en conjunto representaban 32.000 millones de pesos de carga al sector privado que ahora serán invertidos en la ciudad”.

“A través de la nueva ordenanza que estamos presentando también desaparecerán la renovación de licencias sin local, el certificado de baja licencia comercial y la tasa de transferencia comercial”, enumeró Gaido.

Por otro lado, el intendente anunció también la ampliación de un beneficio ya existente: la exención del pago de patente para la compra de vehículos 0 km en Neuquén pasará de seis a ocho meses de gratuidad.

En el marco de los trabajos sobre la nueva gran avenida en el corredor de la ex Ruta 22 definida por Gaido como “la inversión más trascendente en la historia de la capital neuquina”, el intendente anunció una ordenanza de alivio para los comerciantes lindantes a la obra. “No les vamos a cobrar un solo peso de licencia comercial mientras dure la obra porque entendemos el esfuerzo que realizan”, afirmó, y aclaró que la intervención “no significará ningún costo para ningún frentista”.

El intendente enmarcó todas estas medidas en el concepto de municipio eficiente. “Hace diez años, el 41% del presupuesto municipal se destinaba a personal y solo el 16% a obras; hoy esa relación se invirtió radicalmente: el 42% va a obras y el 25% al personal, todo ello sin endeudamiento y con superávit sostenido”.

“Los neuquinos y neuquinas sabemos lo que se ha logrado en la capital y queremos que todos tomen el ejemplo de la ciudad de Neuquén”, expresó Gaido, quien convocó a comerciantes y emprendedores a aprovechar el conjunto de herramientas anunciadas para seguir construyendo una Neuquén más dinámica y la que más crece del país.