A pedido de comerciantes de Neuquén y Río Negro: el artículo que Bullrich quiso meter en la reforma laboral

La senadora libertaria dijo que le llegaban mail de pymes de Villa Pehuenia y Catriel, respecto a la representación de las cámaras empresariales.

Patricia Bullrich citó a comerciantes de Neuquén y Río Negro en el debate de la reforma laboral

La senadora por La Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich , sorprendió en una entrevista televisiva al revelar que durante el debate de la reforma laboral intentó incorporar un artículo que finalmente no prosperó: que las empresas, especialmente las pymes, pudieran votar a quienes las representan en las negociaciones paritarias.

Lo contó en el programa de TN , conducido por Diego Sehinkman, donde habló de una “ desilusión” que tuvo con parte del empresariado y de las resistencias internas al cambio.

“Queríamos poner un artículo que no me lo aceptaron”, afirmó. ¿Cuál era? Que las empresas pudieran elegir a sus representantes paritarios y no quedar automáticamente bajo la firma de una cámara empresaria.

Las pymes neuquinas buscan su lugar para facturar en Vaca Muerta. Algunas pymes de la región enviaron mails a Patricia Bullrcih para que introduzca cambios en las cámaras empresariales.

Como si se tratara de elegir o no la afiliación a los sindicatos, pero con las cámaras empresariales que representan a los sectores productivos. Y en este caso, la idea que no prosperó podría haber impactado fuerte, en la región, sobre todo en Vaca Muerta, donde hay varios agrupamientos, o hasta las cámaras de empresas turísticas.

Patricia Bullrich: mails desde Villa Pehuenia y Catriel

Bullrich sostuvo que recibieron “como mil mails” de distintos puntos del país. Mencionó específicamente a pymes de Villa Pehuenia y Catriel, que manifestaron su malestar con las cámaras que firman sus convenios colectivos. ¿Cuáles serían esas empresas? la exministra de Seguridad se refirió a aspectos generales y no las nombró.

“A mí la cámara que firma mi convenio colectivo no me representa, nunca en la vida me dio nada, no la conozco”, relató la ministra, citando el contenido de esos mensajes que le llegaron durante el debate por el proyecto de Reforma Laboral.

El planteo no apuntaba solo a cámaras sectoriales de Vaca Muerta o al entramado petrolero, sino a las entidades empresariales que, por actividad, negocian convenios colectivos en nombre de comercios y pequeñas empresas del interior.

En la entrevista, Bullrich habló de un “estatus quo” que -según su visión- se resiste a cambios profundos. “En el momento en el que querés cambiar, se vuelven conservadores, les da miedo”, sostuvo.

Declaraciones de Bullrich sobre el empresariado

El artículo que no logró incorporar buscaba modificar la lógica de representación empresaria en las paritarias, habilitando una mayor participación directa de las pymes. “Ya la vamos a introducir en algún momento”, anticipó.

La frase denota que que la discusión por la representación empresaria -y el malestar de pymes del interior con sus cámaras- podría reaparecer en la próxima etapa de la reforma laboral.

Los cambios en Diputados: qué dijo

Por otra parte, la senadora , admitió otra vez que la gestión gubernamental cometió una equivocación en el diseño de las modificaciones en el régimen de licencias por enfermedad, que estipula la reforma laboral.

"Tuvimos un error", reconoció Bullrich al ser consultada sobre el impacto de la normativa que generó fuertes críticas en diversos sectores. La senadora explicó que la intención inicial era optimizar el control de las ausencias, pero aceptó que la redacción no fue el adecuado para los objetivos propuestos por el Ejecutivo. "El error no fue haber aclarador las enfermedades severas", puntualizó.