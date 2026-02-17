El TSJ ratificó la pena de casi 13 años para el asesino de Luciano Hernandorena

Se trata del joven de Cutral Co asesinado en 2024. Lo informó el fiscal jefe Gastón Liotard en una audiencia la semana pasada.

Rodrigo Abarzúa , el joven condenado por matar a otro en una fiesta en Cutral Co , seguirá detenido y va camino a cumplir casi 13 años de prisión. El Tribunal Superior de Justicia rechazó el último intento de su defensa por bajar los años de pena y así dictó el doble conforme a la sentencia impuesta tras el juicio.

Cabe recordar que Abarzúa fue declarado responsable penal el 9 de junio de 2025, luego de cuatro jornadas de juicio y el testimonio de 27 testigos. El hecho sucedió en la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en una fiesta en la Colonia 2 de Abril, una zona periférica de la localidad de Cutral Co, donde Hernandorena asistió acompañado por su pareja y amigos. Durante la fiesta se produjo un altercado con Abarzúa, quien extrajo un arma de fuego de entre sus prendas y le disparó a quemarropa a Hernandorena.

luciano hernandorena crimen.jpg

A pedido de la fiscalía, fue condenado como autor responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Luego, al mes siguiente, se le dictó una pena de 12 años y 10 meses de prisión.

Sin embargo, la defensa no aceptó esa sentencia e impugnó la sentencia. Un nuevo tribunal ratificó la pena impuesta, pero la defensora Melina Pozzer volvió a insistir y presentó la impugnación extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para pedir una pena de prisión más leve.

Abarzúa tenía esperanzas de que algo cambiara a su favor, pero según informó La Voz del Neuquén, días atrás se encontró con otra negativa. El TSJ rechazó el pedido y, de esta manera, la sentencia recibió el doble conforme. Es decir que el asesino comienza a purgar la pena. Por el momento, es muy probable que permanezca detenido en una comisaría dada la falta de espacio en los penales de la región.

familia luciano hernandorena crimen (3).jpg El abogado querellante César Omar Pérez acompaña a Leticia y Andrés en el pedido de Justicia. Foto: Sebastián Fariña Petersen

Tras conocerse la resolución, las partes se encontraron en una nueva audiencia el viernes 13 para discutir la prórroga de la prisión preventiva que cumplía el condenado, la cual vencía el domingo 15. Mientras que la fiscalía y el querellante Omar Pérez solicitaron que continúe detenido en esa modalidad, la defensora particular consideró que los riesgos procesales se modificaron y pidió la libertad de su asistido con comparendos en comisaría.

Tras escuchar a las partes, la jueza Vanesa Macedo Font resolvió prorrogar la preventiva, teniendo en cuenta que la notificación del TSJ que deja firme la sentencia original aún no había llegado a la defensa y que aún se deberá celebrar la audiencia para dictar la ejecución de la pena.

La familia de Hernandorena fue querellante en la causa penal y buscó que se agrave la acusación en contra de Abarzúa, teniendo en cuenta a los testigos que afirmaban que el asesino atacó a la víctima al interceptarlo mientras estaba de espaldas. Por este motivo, querían que también se aplique el agravante de alevosía, que refiere a un especial estado de indefensión de la víctima al momento del homicidio.

Sin embargo, en la etapa previa al juicio, un juez descartó esa posibilidad y confirmó que Abarzúa debía responder por homicidio y considerarse un solo agravante: el del uso de arma de fuego.