Turismo en Carnaval: la ocupación hotelera promedio llegó al 80% en Neuquén

Más de 30.000 turistas recorrieron la provincia durante el fin de semana largo. Estiman que el impacto económico superó los 25.000 millones de pesos.
El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia dio a conocer los datos preliminares correspondientes al fin de semana largo de Carnaval 2026, que arrojaron un balance altamente positivo para la actividad turística en Neuquén y una ocupación hotelera promedio del 80 por ciento.
Con múltiples destinos a plena ocupación y una agenda diversa de celebraciones y competencias deportivas, la provincia volvió a posicionarse entre las provincias más elegidas del país durante esta fecha.
De acuerdo a los relevamientos realizados, más de 30.000 turistas recorrieron la provincia durante los cuatro días del feriado, generando un impacto económico estimado superior a los 25.000 millones de pesos.
El promedio provincial de ocupación superó el 80%, con un crecimiento interanual del 6% respecto al Carnaval 2025. La estadía promedio fue de tres noches, con un gasto diario estimado por turista de 270.000 pesos.
Turismo: Alta ocupación en los principales destinos
La región cordillerana registró los niveles más altos de ocupación:
- Villa Pehuenia–Moquehue: ocupación plena
- Villa Traful: ocupación plena
- Junín de los Andes: ocupación plena
- Caviahue–Copahue: ocupación plena
- Villa La Angostura: 87%
- San Martín de los Andes: 85%
- Aluminé: 90%
En tanto, Neuquén capital alcanzó un 60% de ocupación, mientras que el norte neuquino promedió el 70%, impulsado por fiestas populares y celebraciones tradicionales.
Fiestas y eventos como motor económico para Neuquén
El movimiento turístico estuvo acompañado por una nutrida agenda de actividades que fortalecieron la identidad neuquina y dinamizaron las economías regionales.
Entre los principales eventos se destacaron:
- Fiesta Provincial del Ñaco en El Cholar
- Fiesta Provincial del Loro Barranquero en Tricao Malal
- Fiesta Nacional de los Jardines en Villa La Angostura
- Fiesta Nacional del Puestero en Junín de los Andes
- Evento de tango en Copahue
- Trail del Malleo en Junín de los Andes
- Aniversario de Junín de los Andes
- Cruce a nado del Lago Lácar en San Martín de los Andes
La combinación de naturaleza, cultura, deporte y gastronomía volvió a consolidar a Neuquén como un destino integral, con propuestas para distintos públicos y perfiles de visitantes.
El crecimiento interanual del 6% estuvo traccionado principalmente por el corredor cordillerano y por la consolidación de las fiestas populares como herramientas de desarrollo territorial, generando movimiento en hotelería, gastronomía, comercio y servicios en todas las regiones de la provincia.
