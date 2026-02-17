Turismo en Carnaval: la ocupación hotelera promedio llegó al 80% en Neuquén

Más de 30.000 turistas recorrieron la provincia durante el fin de semana largo. Estiman que el impacto económico superó los 25.000 millones de pesos.

Una vez más, el turismo en Neuquén con saldo positivo.

El ministerio de Turismo , Ambiente y Recursos Naturales de la provincia dio a conocer los datos preliminares correspondientes al fin de semana largo de Carnaval 2026 , que arrojaron un balance altamente positivo para la actividad turística en Neuquén y una ocupación hotelera promedio del 80 por ciento.

Con múltiples destinos a plena ocupación y una agenda diversa de celebraciones y competencias deportivas, la provincia volvió a posicionarse entre las provincias más elegidas del país durante esta fecha.

De acuerdo a los relevamientos realizados, más de 30.000 turistas recorrieron la provincia durante los cuatro días del feriado, generando un impacto económico estimado superior a los 25.000 millones de pesos.

El promedio provincial de ocupación superó el 80%, con un crecimiento interanual del 6% respecto al Carnaval 2025. La estadía promedio fue de tres noches, con un gasto diario estimado por turista de 270.000 pesos.

Turismo 2

Turismo: Alta ocupación en los principales destinos

La región cordillerana registró los niveles más altos de ocupación:

Villa Pehuenia–Moquehue: ocupación plena

Villa Traful: ocupación plena

Junín de los Andes: ocupación plena

Caviahue–Copahue: ocupación plena

Villa La Angostura: 87%

San Martín de los Andes: 85%

Aluminé: 90%

En tanto, Neuquén capital alcanzó un 60% de ocupación, mientras que el norte neuquino promedió el 70%, impulsado por fiestas populares y celebraciones tradicionales.

Turismo 3

Fiestas y eventos como motor económico para Neuquén

El movimiento turístico estuvo acompañado por una nutrida agenda de actividades que fortalecieron la identidad neuquina y dinamizaron las economías regionales.

Entre los principales eventos se destacaron:

Fiesta Provincial del Ñaco en El Cholar

Fiesta Provincial del Loro Barranquero en Tricao Malal

Fiesta Nacional de los Jardines en Villa La Angostura

Fiesta Nacional del Puestero en Junín de los Andes

Evento de tango en Copahue

Trail del Malleo en Junín de los Andes

Aniversario de Junín de los Andes

Cruce a nado del Lago Lácar en San Martín de los Andes

La combinación de naturaleza, cultura, deporte y gastronomía volvió a consolidar a Neuquén como un destino integral, con propuestas para distintos públicos y perfiles de visitantes.

El crecimiento interanual del 6% estuvo traccionado principalmente por el corredor cordillerano y por la consolidación de las fiestas populares como herramientas de desarrollo territorial, generando movimiento en hotelería, gastronomía, comercio y servicios en todas las regiones de la provincia.