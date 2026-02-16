En fotos, así se vive el fin de semana largo de Carnaval en Neuquén

Cientos de personas poblaron los balnearios habilitados para pasar el calor. Otros eligieron las compras y prepararse para el inicio del ciclo lectivo.
El fin de semana largo de febrero, por Carnaval, se vive entre la vuelta del calor y algo de inestabilidad. Muchos optaron por una escapada antes de que largue oficialmente el año, pero hay quienes disfrutan de la costa ribereña y también los que aprovechan a hacer las compras para el inicio del ciclo lectivo.
Si bien, el cielo estuvo mayormente cubierto y la lluvia amenazante, la temperatura pasó los 30º y la humedad se sintió. Tanto es así que muchos neuquinos y neuquinas, además de los turistas que llegaron por este finde, se acercaron a pasar el día en los balnearios habilitados del río Limay.
Los locales comerciales, por su parte, tuvieron un tímido movimiento. Muchos locales cerrados por el feriado, pero también la presencia de quienes eligieron estos días para preparar el inicio del ciclo lectivo y hacer las compras necesarias.
El finde largo en Neuquén, en fotos
