Sangriento carnaval en Mercedes: ejecutaron a balazos a un joven de 18 años en plenos festejos

Brian Cabrera recibió disparos en el pecho y la cabeza en pleno corso, mientras tocaba una banda. Por el hecho detuvieron a tres personas.

El joven de 18 años fue asesinado durante los corsos en Mercedes

Una noche de música y festejos populares terminó en una tragedia que conmociona a la provincia de Buenos Aires , luego de que un joven de 18 años fuera asesinado a balazos en plena celebración del carnaval en la ciudad de Mercedes .

La víctima, identificada como Brian Cabrera , fue atacada alrededor de la 1:00 de la madrugada sobre la Avenida 29, mientras una banda musical se presentaba en el escenario principal ante una multitud que participaba de la segunda noche de los corsos locales.

El episodio de violencia estalló tras una aparente discusión entre el adolescente y un hombre mayor. Algunos testigos del hecho comentaron que el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó disparos directos que impactaron en el pecho y en la región occipital de la cabeza de Cabrera.

El joven se desplomó sobre el asfalto, provocando escenas de pánico y corridas. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, fuentes oficiales confirmaron que, “a pesar de todas las maniobras realizadas, lamentablemente se produjo su fallecimiento” tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

Embed - CRIMEN y CONMOCIÓN en el CARNAVAL de MERCEDES

La respuesta policial permitió la rápida identificación de los presuntos autores mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad. En un operativo cerrojo, los efectivos detuvieron a una mujer de 33 años y a un joven de 19, a quien “se le secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio”.

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que intenta determinar el móvil exacto del ataque en una jornada marcada también por el hallazgo de otra joven de 18 años muerta en una zanja en La Plata, en un hecho que se investiga como un posible abandono tras ser atropellada.

La noticia del deceso de Cabrera derivó en una madrugada de extrema tensión y reclamos de justicia que se trasladaron a las puertas del centro de salud y al centro de la ciudad.

La indignación de familiares y allegados “obligó a la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para custodiar las instalaciones sanitarias” y garantizar la seguridad del personal médico. En redes sociales, los habitantes manifestaron su bronca por la falta de controles y el consumo problemático en los sectores del corso.

Entre los reclamos, se sugirió a las autoridades municipales trasladar el carnaval a espacios cerrados donde se pueda aplicar de manera efectiva el derecho de admisión para resguardar a las familias.

Embed - Un joven de 18 años fue asesinado a balazos en Mercedes: suspendieron el carnaval por el homicidio

Tres detenidos por el crimen de Carnaval

Una tercera persona fue detenida en el marco de la causa en la que se investiga el crimen de Brian Cabrera, ocurrido durante los festejos por carnaval en la ciudad de Mercedes.

Mientras continúa la repercusión y dolor por el asesinato del joven, de 18 años, durante la segunda noche de carnaval en Mercedes, se supo que este lunes la Policía logró la detención de un tercer sospechoso.

crimen corsos carnavales mercedes buenos aires (2)

Conforme a la información aportada, se trata de un familiar de los primeros dos detenidos, identificados como María Luján Auza, de 33 años, y su hijo Martín Ezequiel Auza, de 19.

A la par de que se conoce esta nueva detención, el fiscal Matías Lattaro lleva a cabo las indagatorias de los primeros acusados.

La causa de la muerte en Carnaval

Aunque, por el momento, no trascendió el informe preliminar de la autopsia a la víctima, sí se pudo determinar que tenía un sólo disparo, con orificio de entrada en la zona del cráneo.

“El proyectil se recuperó, pero no es apto para cotejo, aunque sí se estableció que es calibre 22.”, detallaron a NA.

Otro punto que se incorporó en el expediente es que se equiparó dicho proyectil con los que estaban en el arma secuestrada, lo que resultó compatible.