Los sueldos en Neuquén son los más altos del país: cuánto gana cada rubro

Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que los neuquinos tienen salarios que duplican el ingreso medio nacional. Sin embargo, hay diferencias entre rubros.

Además de liderar los rankings de creación de empleo privado , la provincia de Neuquén se destacó por registrar los sueldos promedio más altos de todo el país . Según los datos de septiembre, el salario neto de un trabajador medio de Neuquén supera los 2,7 millones de pesos y duplica a los sueldos que reciben otras provincias como Córdoba, San Luis o el gran Buenos Aires, así como el promedio nacional.

Las cifras surgen del informe estadístico publicado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano de la Nación y que permite conocer y comparar cuánto gana un trabajador en cada provincia. A pesar de que se notan grandes diferencias entre los distintos rubros de la economía, los altos salarios del sector de petróleo y gas empujan a la provincia al primer puesto del ranking, seguida por otras provincias de tradición minera y petrolera, como Santa Cruz y Chubut.

El listado toma en cuenta a los trabajadores formales de los distintos rubros de la economía. Si bien la información oficial refleja los salarios brutos, la comparación más cercana a la realidad incluye el sueldo neto o de bolsillo de cada trabajador, después de los descuentos correspondientes.

En ese cálculo, los trabajadores registrados de Neuquén recibieron un salario promedio de $2.716.975. Le siguen los de Santa Cruz, con $2.625.596 de salario mensual, y los de Chubut, que cobran un promedio de $2.256.286.

Con estos datos, el sueldo promedio de la provincia de Neuquén llega casi a duplicar la media nacional, que se ubica en el orden de los $1.492.250 de salario neto.

EP05-F01-trabajo-operarios-vaca-muerta.jpg

Tierra del Fuego, otra provincia patagónica, también quedó cerca del ingreso de 2 millones de pesos, con un salario neto que en septiembre fue de $1.957.050. Más abajo en la lista aparecen Capital Federal ($1.783.231), Buenos Aires ($1.460.358) y Gran Buenos Aires ($1.387.036).

Entre las provincias vecinas a Neuquén se ubica en primer lugar Río Negro, con $1.591.617 y en el sexto lugar del ranking. Mendoza, por su parte, tiene un salario neto promedio de $1,193,190, lo que la ubica en el 17° lugar de la lista.

En cuanto a las provincias más pobladas, Córdoba registra un salario de $1.249.236 en promedio y queda en la 12° posición del listado. Por su parte, los sueldos promedio en Santa Fe son de $1.344.213 netos, según los datos de septiembre.

En el extremo inferior de la lista se ubican provincias del norte. Los trabajadores que menos ganan son los de Santiago del Estero, con un sueldo medio de $939.471. Apenas por encima se ubican las provincias de Misiones, con un sueldo medio de $964.811 y Tucumán, donde los trabajadores formales cobraban $983.566 en septiembre de 2025.

Sueldos altos pero disímiles

La posición de la provincia de Neuquén en el listado se explica en mayor medida por el apalancamiento de la actividad petrolera. A partir de la rápida expansión de Vaca Muerta, los sueldos vinculados al rubro del petróleo y gas promediaron un valor neto de $5.691.351 en septiembre de 2025.

Otros rubros con salarios robustos son el de electricidad y agua, con un salario neto promedio de $4.309.483, y el de manufactura de productos químicos, con un sueldo de bolsillo de $4.224.846.

El valor en boca de pozo es una bendición para las provincias. Algunos lo ven como un estímulo a la inversión, pero otros como un premio a las petroleras. Sebastian Fariña Petersen

La cifra contrasta con otros rubros alejados de la actividad petrolera. El sueldo promedio del empleado de comercio por menor fue de $1.367.747 para septiembre de 2025 en Neuquén. En el rubro de la enseñanza, siempre teniendo en cuenta que se trata del sector privado, promedió un valor neto de $1.279.916, descontando los aportes y contribuciones. En el sector de hotelería, gastronomía y otras actividades de hospitalidad, el salario promedio es de $1.485.730.

Los trabajadores de la salud, por su parte, tuvieron un ingreso promedio de bolsillo de $1.828.302 en septiembre de 2025, sin discriminar el grado de formación o qué rol cumplen dentro del sistema y con la salvedad de que se trata sólo de los trabajadores de centros privados. Por otro lado, los trabajadores del rubro de la construcción, siempre teniendo en cuenta que son empleados registrados, tuvieron un sueldo de bolsillo promedio de $2.444.708.

Mozos-de-Neuquén.jpg

En los estudios de abogados y contadores tienen un ingreso neto promedio de $1.765.805, y el sueldo de bolsillo promedio para un agente inmobiliario es de $1.220.069. En el área de transporte de carga y pasajeros, el sueldo promedio es de $3.245.592 y el rubro de eliminación de desperdicios tiene un sueldo de bolsillo que promedia los $3.141.179.

Si bien los sueldos de los trabajadores neuquinos son generalmente superiores a los de otras provincias del país, se pueden notar diferencias de hasta el 100% según el tipo de actividad económica en la que esté inserto cada empleado formal.

Subas por encima de la inflación

El informe publicado por el Ministerio de Capital Humano da cuenta de que casi todas las provincias argentinas tuvieron variaciones salariales por encima de la inflación, siempre teniendo en cuenta un promedio del sector privado. Entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025, el índice de Precios al Consumidor (IPC) que registra el INDEC fue de 31,8%.

En esta variación, Neuquén también quedó en la cabeza de la lista de provincias que mejor ajustaron con respecto a la variación de precios. Según el listado, la variación de los salarios fue de un 42,2%. La provincia vecina de Río Negro también se recuperó frente a la suba de precios, con un aumento nominal interanual del 41,5%. Por otro lado, sólo dos provincias tuvieron ajustes salariales por debajo del porcentaje de inflación: Santa Cruz registró subas del 29,4% y en Chubut el aumento fue 30,3%.

Pese a que el ajuste salarial en Neuquén marca una suba de más de 10 puntos por encima del IPC que mide el INDEC, vale recordar que la variación de precios a nivel provincial arrojó otras mediciones. El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos tiene su propio índice de precios, que marcó una inflación interanual de 41% entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025.