Intensa búsqueda de dos mujeres desaparecidas en Neuquén

Se trata de dos jóvenes de 28 y 29 años desaparecidas en la provincia. La Policía activó el operativo para dar con sus ubicaciones.

La Policía de la provincia de Neuquén activó este viernes dos operativos de búsqueda por desaparición de personas. Se trata de dos jóvenes mujeres de la región.

Desde las fuerzas de seguridad solicitan a la población la colaboración con información y difusión.

De acuerdo a la información brindada, una de las mujeres buscadas es Brenda Ayelén González , de 29 años de edad y nacionalidad argentina.

La joven mide 1,60 metros de altura, es de tez blanca, cabellos rubios largos y ojos oscuros. Además, su contextura física es robusta.

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González fue vista por última vez el jueves a las 20:50 h. Se desconoce la vestimenta que poseía al momento de ausentarse y si poseía o no teléfono celular.

La Policía solicita que ante cualquier información se comuniquen con la fiscalía interviniente, la fiscalía de homicidios o al teléfono 299 - 4424063 de la Comisaría 2°, a cargo de la investigación.

Buscan a una joven desaparecida en Plottier

En paralelo, las autoridades iniciaron la búsqueda de Katherina Juliana Brito, de 28 años. De acuerdo a lo informado, la mujer es de nacionalidad argentina, mide 1,64 metros de altura, es de tez blanca, cabellos castaños claros y ojos marrones.

Asimismo, explicaron que su contextura física es delgada.

La joven fue vista por última vez el 30 de abril en calle Tucumán 29 de la ciudad de Plottier.

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Se desconoce cómo iba vestida al momento de ausentarse y si posee celular.

Solicitan a la población que ante cualquier información se contacten con la Fiscalía de Homicidios (fiscalía interviniente) o por teléfono a la Comisaría 7°, al (299) 4560936.