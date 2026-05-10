El alarmante dato que se conoció sobre Analía Conte, la mujer desaparecida en Bariloche

Qué se sabe sobre la mujer de 52 años que desapareció este viernes en la ciudad rionegrina. Se desplegó un intenso operativo para dar con su paradero.

Este viernes comenzó la intensa búsqueda de Analía Corte , de 52 años de edad, que desapareció dos días atrás al mediodía, cuando salió de su vivienda en la zona de Rancho Grande en el kilómetro 6, al oeste de la ciudad de Bariloche. Amigos y vecinos comenzaron una intensa búsqueda y convocaron a la comunidad a sumarse al rastrillaje.

Este sábado, la Brigada Canina de Bomberos Voluntarios Bariloche , fue convocada a asistir con su binomio de Rastro Específico y el trabajo fue centrado en tratar de dar indicios de la dirección en la cual se desplazó. En tanto el equipo de búsqueda de Splif Bariloche, a pedido de Protección Civil, realiza rastrillajes por tierra, agua y aire en la ladera norte del cerro Otto, entre los kilómetros 4 y 7 , mientras que otro grupo trabajó en el sector conocido como "la usina militar".

Del operativo participan distintas unidades especiales de la Policía de Río Negro, bajo coordinación de la Comisaría 27 del barrio Melipal, junto a personal de Protección Civil, SPLIF, Prefectura Naval Argentina y otras instituciones de emergencia.

Por otro lado, la Brigada Canina de Bomberos Voluntarios Bariloche fue convocada para intervenir con perros especializados en rastro específico. Según trascendió en las últimas horas de este sábado, uno de los canes habría seguido el rastro hasta la costa del lago Nahuel Huapi, en inmediaciones del kilómetro 6, cerca del hotel La Cascada. A raíz de ese indicio, las autoridades intensificaron el operativo incorporando gomones y reforzando el trabajo en el espejo de agua y sectores costeros.

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El impactante dato que se conoció sobre la mujer desaparecida

Según consignó el diario El Cordillerano, la familia pidió a los vecinos que "se fijen en sus cámaras por las calles Nilpi, Saihueque y Melipal. También por la costa del lago, porque necesitamos ubicarla".

"No tenemos la certeza de dónde puede estar. Si alguien la ve en una cámara vamos a tener más acotada la búsqueda. Estamos buscándola con perros y siguen las cuadrillas por todos lados con gente amiga que no para de buscarla", señalaron.

Un alarmante dato trascendió en las últimas horas: esta no es la primera vez que se desconoce el paradero de Analía. En 2021, la mujer también desapareció y fue encontrada con un cuadro de hipotermia tras permanecer varias horas a la intemperie cerca de una playa. Por ese motivo, crece la preocupación debido a las bajas temperaturas registradas en las últimas horas.

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Según informaron, mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez trigueña blanca, ojos castaños y cabello oscuro con algunas canas, lacio y hasta los hombros. Fuentes extra.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda colaborar con la búsqueda, se comuniquen de inmediato al Comando de Emergencias 911, a la Comisaría 27 de Melipal al teléfono 2944-442222, o bien acercarse a la unidad policial más cercana.