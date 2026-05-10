Impactante vuelco en Centenario: un joven herido tras chocar contra una Hilux estacionada

El siniestro ocurrió en pleno Casco Viejo de Centenario. El conductor de un Renault Clio sufrió heridas y debió ser trasladado al hospital.

El accidente ocurrió en una de las calles más transitadas de la ciudad. (Foto: Gentileza Centenario Digital)

Un fuerte choque seguido de un vuelco generó preocupación en el Casco Viejo de Centenario , cuando un joven que conducía un Renault Clio impactó contra una camioneta Toyota Hilux estacionada y terminó volcando sobre una de las calles más transitadas de la ciudad.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 14:30 en la intersección de Ingeniero Ballester y Chacabuco. Por causas que se intentan establecer, el conductor del Clio chocó violentamente contra la parte trasera de la Hilux que se encontraba detenida sobre la calle y, tras el impacto, el auto terminó dado vuelta, apoyado sobre el techo.

Según relataron vecinos y automovilistas que circulaban por el sector, el joven logró salir por sus propios medios del habitáculo antes de ser asistido por personas que se acercaron rápidamente al lugar. Presentaba un corte en la frente y se encontraba en estado de shock, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron la escena.

A los pocos minutos arribaron efectivos de la Comisaría Quinta, que comenzaron a ordenar el tránsito y a asistir en el operativo de emergencia. También se realizaron reiterados llamados al Hospital Natalio Burd hasta que finalmente una ambulancia llegó al lugar con personal médico, que inmovilizó al conductor y lo trasladó para una mejor evaluación.

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En paralelo, trabajaron bomberos voluntarios y personal de Policía de Tránsito Villa Obrera. Una segunda dotación se sumó posteriormente para iniciar las tareas destinadas a volver a colocar el vehículo sobre sus ruedas y retirarlo de la calzada.

Importantes daños en ambos vehículos

El Renault Clio sufrió severos daños en uno de sus laterales, el techo y el parabrisas. En tanto, la Toyota Hilux también presentó importantes roturas en la parte trasera izquierda producto de la violencia del impacto.

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, se cree que el auto prácticamente se subió sobre una de las ruedas traseras de la camioneta antes de perder estabilidad y volcar.

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La magnitud del siniestro obligó a cortar completamente la circulación en esa esquina durante aproximadamente una hora. Los desvíos de tránsito se realizaron por calles internas del barrio Hidronor mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo.

Reclamos vecinales por seguridad vial

El choque causó preocupación entre los vecinos del sector, dado que el tránsito sobre la avenida Ingeniero Ballester ser muy intenso, especialmente en horarios pico, momento en que los automovilistas no suele respetar las leyes de tránsito.

En este sentido, explicaron que el conductor del vehículo circulaba a alta velocidad, por lo que el vehículo volcó violentamente tras el impacto.

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Mientras se desarrollaba el operativo, varios vecinos se acercaron para observar lo ocurrido y aprovecharon la presencia del director del Consejo de Seguridad Municipal para reiterar reclamos vinculados a la seguridad vial.

Entre los pedidos, insistieron en la necesidad de instalar reductores de velocidad y reforzar los controles sobre esa arteria, que según señalaron “se colapsa” en determinados momentos del día. También manifestaron preocupación por la reiteración de maniobras peligrosas y siniestros en distintos puntos del sector.