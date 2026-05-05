Allanamientos en Centenario: la policía secuestró drogas, armas y herramientas robadas

La causa se inició por un robo simple y terminó con dos personas demoradas. El operativo estuvo a cargo de la Comisaría 52° y la División Antinarcóticos.

La policía secuestró elementos de intereses en una causa por robo simple.

La Policía de la provincia de Neuquén realizó este martes una serie de allanamientos que terminaron con un importante secuestro de sustancias y elementos robados. Además, dos personas resultaron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría 52° de Centenario en los barrios Del Alto y 130 Viviendas. Los mismos contaron con la colaboración de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos y el apoyo de la División Antinarcóticos.

Como resultado de los allanamientos, la policía secuestró drogas, un arma de fuego y elementos robados, en el marco de una investigación que se inició por una denuncia de robo simple.

Asimismo, dos personas fueron demoradas, un hombre y una mujer de 40 y 41 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

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Cuáles fueron los elementos secuestrados

Durante los operativos, los efectivos lograron incautar una importante cantidad de sustancias ilegales. En detalle, se secuestraron 7,693 kilos de cogollos y plantas de cannabis sativa, además de 93 gramos de clorhidrato de cocaína.

También se encontró una pistola Bersa calibre 380, junto con su cargador y ocho cartuchos. Por este motivo, se inició el acta correspondiente por tenencia ilegal de arma de fuego.

La policía incautó, además, herramientas y elementos de interés para la causa, entre ellos un rotopercutor y alargues eléctricos, que estarían vinculados al hecho investigado.

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El origen de la investigación

La investigación se originó a partir de una denuncia por robo simple registrada meses atrás en el barrio Sarmiento de Centenario, en jurisdicción de la propia Comisaría 52°.

A partir de esa denuncia, la Oficina de Investigaciones Periferia II avanzó con tareas investigativas que permitieron identificar los domicilios allanados y reunir pruebas para solicitar las órdenes judiciales.

Durante las diligencias, además, se procedió a la identificación de todos los moradores de las viviendas, lo que permitió consolidar elementos clave para el avance de la causa.

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Desde la fuerza destacaron el trabajo articulado entre distintas áreas policiales, incluyendo unidades especiales y personal metropolitano, lo que permitió concretar los allanamientos de manera simultánea y con resultados positivos.

Asimismo, remarcaron que este tipo de operativos se enmarca en las políticas públicas de seguridad impulsadas a nivel provincial, orientadas a fortalecer la investigación criminal, combatir el narcotráfico y retirar de circulación armas y sustancias ilegales.