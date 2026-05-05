Met Gala 2026: los looks que marcaron una noche donde la moda fue protagonista

La escalinata del Met Gala y vista exterior del museo en Nueva York.

La Met Gala 2026 volvió a concentrar la atención del mundo de la moda. Bajo el lema “Fashion is Art” , el evento anual del Museo Metropolitano de Nueva York reunió a celebridades, diseñadores y figuras influyentes que apostaron por looks pensados como verdaderas obras artísticas .

Lejos de limitarse a una alfombra roja tradicional, la gala funcionó como una pasarela conceptual donde cada elección buscó transmitir una idea. Volúmenes extremos, materiales inusuales y referencias culturales marcaron una noche donde la moda dejó de ser solo vestimenta para convertirse en expresión artística.

Entre las apariciones más comentadas, varias figuras lograron destacarse por la potencia visual de sus propuestas. Rihanna volvió a captar todas las miradas con un diseño metálico de alto impacto, caracterizado por su estructura escultórica y un fuerte juego de brillos. Su presencia reafirmó su lugar como una de las figuras más influyentes en este tipo de eventos.

También generó repercusión el look de Adut Akech, que incorporó elementos florales para resaltar su embarazo dentro de una estética elegante y cuidada. La combinación entre estructura y naturalidad reforzó el concepto de la gala.

met gala Nicole Kidman, Janelle Monáe y Cardi B desfilan con estilismos contrastantes.

En el caso de Naomi Osaka, la apuesta giró en torno a un conjunto blanco con múltiples capas y detalles que construyeron una imagen cercana a lo cinematográfico. La complejidad del diseño mostró cómo la moda puede trabajar con volumen y textura para crear impacto visual.

Por su parte, Connor Storrie optó por un traje clásico intervenido con detalles que rompieron la estructura tradicional. Esa mezcla entre lo formal y lo experimental reflejó otra de las líneas presentes durante la noche.

Cuando la moda se vuelve concepto

met gala2 Rihanna, Alton Mason y Adut Akech con looks de alto impacto en el evento.

Más allá de la estética, varios looks avanzaron hacia propuestas con contenido conceptual. Janelle Monáe presentó un diseño que combinó elementos tecnológicos con referencias naturales, en una composición que dialogó con la idea de un futuro atravesado por la tecnología.

En esa misma línea, Bad Bunny sorprendió con una transformación completa que lo mostró envejecido. La intervención incluyó prótesis y maquillaje para construir un mensaje sobre el paso del tiempo y la identidad. La propuesta trascendió la ropa y se acercó a una performance.

Otra mirada interesante apareció en el trabajo de Emma Chamberlain, que llevó un vestido intervenido con pintura sobre el cuerpo, reforzando la idea del cuerpo como lienzo. El resultado fue una pieza que jugó con la percepción visual y la ilusión.

En tanto, Eileen Gu apostó por una estética más lúdica, con un diseño compuesto por miles de elementos que generaron una sensación de movimiento y ligereza. La propuesta equilibró técnica y creatividad.

Tradición, elegancia y reinterpretación

met gala3 Bad Bunny, Emma Chamberlain y Hailey Bieber en la alfombra roja del Met Gala.

La gala también dejó espacio para lecturas más clásicas dentro del concepto general. Zoë Kravitz se destacó con un vestido de encaje que reinterpretó una silueta tradicional desde una perspectiva contemporánea.

Hailey Bieber, por su parte, llevó un diseño que dialogó con la historia de la moda, con referencias a trabajos artísticos previos vinculados al cuerpo humano. La elección reforzó la idea de conexión entre arte y vestimenta.

En el caso de Colman Domingo, la apuesta se centró en el uso del color y la precisión en el corte, con un resultado que combinó elegancia y presencia escénica. Algo similar ocurrió con A$AP Rocky, que optó por una reinterpretación de códigos clásicos con un enfoque moderno.

La Met Gala volvió a demostrar que la moda puede funcionar como un espacio de experimentación donde los looks se destacan.